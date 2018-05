El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, está seguro en un "150 por ciento" de que Cristiano Ronaldo podrá jugar la final de la Champions League contra el Liverpool el 26 de mayo.

La estrella del actual campeón de Europa Cristiano Ronaldo sufrió un esguince de tobillo en el empate 2-2 contra el Barcelona el domingo por la Liga española en el Camp Nou.

Cristiano Ronaldo se perderá los partidos por la Liga española contra el Sevilla el miércoles y ante el Celta Vigo el sábado, pero podría regresar a las canchas en el último encuentro del campeonato contra el Villarreal el 19 de mayo.

"No van a llegar justos a la final. Van a llegar todos, al 150 por cien (...)", dijo sobre las recientes molestias de Ronaldo, Isco y Dani Carvajal.

"Al que más le queda es a Cristiano, porque se lo acaba de hacer (la lesión), pero va bien; está caminando con normalidad. Isco ha entrenado con nosotros", agregó.

El Real Madrid, tercero en la Liga española, prácticamente no se juega nada en el torneo, por lo que el balance sobre su actual temporada depende en gran medida del enfrentamiento con el Liverpool en Kiev, en el que el club español podría ganar la Champions League por tercer año consecutivo, elevando a 13 sus trofeos en la máxima competencia continental.

"Vamos a encontrarnos a un equipo que está en la final de la 'Champions'. Tiene un poco de todo, física, técnica, saben pelear. (Mohamed) Salah es un gran jugador, ha hecho una gran temporada, pero no es mi jugador", dijo el técnico francés sobre la posibilidad de que el delantero egipcio juegue en el club blanco.

"No sé si (Salah) está para ganar Balón de Oro o no, pero ha hecho una gran temporada. No creo que sea Cristiano Ronaldo contra Salah, es el Real Madrid contra el Liverpool", dijo el francés sobre la idea de reducir el duelo al choque de las respectivas estrellas de ambos clubes.