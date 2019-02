Chelsea: arquero Kepa Arrizabalaga tendrá que pagar esta multa por desobedecer a su DT Maurizio Sarri

El arquero español del Chelsea inglés, Kepa Arrizabalaga, fue multado con el importe de una semana de su sueldo luego de protagonizar un bochornoso incidente el domingo último en un partido ante el Manchester City.

Como es público, el joven guardameta se sintió en pleno partido y cuando su entrenador, el italiano Maurizio Sarri, quiso cambiarlo por el argentino Wilfredo Cavallero, este se negó a dejar el campo, alegando que estaba "bien".

El incidente generó una evidente molestia del entrenador del Chelsea, quien fue desobedecido ante la atenta mirada de miles de espectadores en el estadio y de millones que veían el partido por TV.

LA SANCIÓN Y LAS DISCULPAS

Consciente del error cometido, el golero Kepa Arrizabalaga usó sus redes sociales para explicar lo sucedido.

"En ningún momento ha sido mi intención desobedecer al técnico o ninguna de sus decisiones. Creo que todo ha sido un mal entendido a altas pulsaciones y en el tramo final de un partido por un título. El DT ha pensado que no estaba en condiciones de seguir y mi intención ha sido expresarle que estaba en buenas condiciones de seguir ayudando al equipo mientras el cuerpo médico que me había atendido llegaba al banquillo y daba el mensaje", inició.



"Siento de nuevo la imagen que se haya proyectado, no siendo en ningún caso mi intención de dar esa imagen y ofrezco las disculpas necesarias", concluyó.

Pese a esto, el club Chelsea sancionó con una semana de sueldo (aproximadamente 250 mil euros) al golero ibérico. Este dinero será donado a la Fundación Chelsea.

Sobre esto, el española admitió nuevamente su falla, ofreció disculpas a su entrenador y al golero suplente de su institución.

A su turno, el DT italiano dijo haber conversado en extenso con su dirigido, y que el problema ha sido superado.

"Él admite que cometió un gran error con la forma en que reaccionó. Se ha disculpado conmigo, con sus compañeros y con el club. Está en manos del club sancionarlo o no, pero para mí es un tema cerrado", indicó.