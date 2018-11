Chelsea vs. Crystal Palace: Álvaro Morata marcó golazo tras pase de Pedro | VIDEO

Chelsea vs. Crystal Palace se miden por la fecha 11 de la Premier League. El conjunto ‘Blue’ abrió el marcador del partido gracias al gol de Álvaro Morata.

La acción del juego llegó a los 32 minutos del primer tiempo. Chelsea tenía la posesión del juego pero luego de varios intentos pudieron romper la paridad gracias a Pedro y Álvaro Morata.

Así fue el primer gol del Chelsea ante Crystal Palace. (Video: YouTube / Foto: Chelsea).

Pedro pisó el área e intentó sacar un centro que fue bloqueado. El balón le volvió a caer al ex jugador del Barcelona que no dudo en sacar otro centro. Esta vez le quedó perfecto a Morata quien no falló frente al portero.

Chelsea está obligado a ganar para seguir en lo más alto de la Premier League.