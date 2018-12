Chelsea vs. Crystal Palace EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: juegan por la fecha 20 de Premier League

Chelsea vs. Crystal Palace EN VIVO ONLINE: juegan por la fecha 20 de la Premier League en el Selhurst Park, este domingo 30 de diciembre, desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y 12:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de ESPN 2.

Chelsea buscará otro triunfo en su visita al Crystal Palace para mantenerse en los lugares más importantes del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de uno de los últimos cotejos del año en la Premier League.

Chelsea vs. Crystal Palace: horarios del partido



Ecuador - 7:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

México - 6:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

Paraguay - 7:00 a.m.

España - 1:00 p.m.

Enjoy a look back at goals 1️⃣0️⃣0️⃣ and 1️⃣0️⃣1️⃣ from that man @hazardeden10... 🔥 pic.twitter.com/bfzWqjRlTC — Chelsea FC (@ChelseaFC) 29 de diciembre de 2018

Dos derrotas en los últimos cinco partidos cortaron la seguidilla de buenos resultados de Chelsea y lo relegaron hasta el cuarto lugar, por detrás de Liverpool, Tottenham y Manchester City. Por ahora, los 'Blues' tienen 40 puntos.

En la previa, el entrenador de Chelsea, Maurizio Sarri señaló que espera un partido difícil ante Crystal Palace. Asimismo, el italiano destacó la peligrosidad de los rivales para el contraataque.

Hace un par de jornadas, Crystal Palace dio la sorpresa al vencer a Manchester City, y ahora va por el Chelsea. El elenco dirigido por Roy Hodgson marcha en la decimocuarta posición, con 19 unidades.

Eden Hazard brilló con un doblete en el triunfo frente al Watford. | Foto: Reuters

Chelsea vs. Crystal Palace: probables alineaciones

Crystal Palace: Vicente Guaita, Aaron Wan-Bissaka, James Tomkins, Mamadou Sakho, Patrick Van Aanholt, James McArthur, Luka Milivojevic, Cheikhou Kouyaté, Max Meyer, Andros Towsend y Wilfred Zaha

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso, N'Golo Kanté, Jorginho, Ross Barkley, Willian, Eden Hazard y Olivier Giroud.