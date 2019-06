Chile vs. Ecuador: Achilier agredió a Arturo Vidal con terrible codazo en duelo por Copa América | VIDEO

El defensor Gabriel Achilier golpeó con su codo al mediocampista Arturo Vidal y el árbitro Patricio Loustau le mostró la tarjeta roja, el hecho sucedió durante el duelo entre Chile vs. Ecuador por la segunda fecha del grupo C de la Copa América 2019



(Video: América TV / Foto: Captura de pantalla)