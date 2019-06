Chile vs. Japón: ¿El mejor de la Copa América? Eduardo Vargas anotó golazo tras contragolpe letal | VIDEO En el partido por la primera jornada del Grupo C de la Copa América 2019 entre Chile vs. Japón, a los 83', Eduardo Vargas convirtió un golazo de 'sombrerito' tras un veloz y preciso contraataque

