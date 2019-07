Chile vs. Perú: así retumbó el Arena do Gremio con la entonación del himno de 'La Roja' | VIDEO En la previa al encuentro por la semifinal de la Copa América entre Chile vs. Perú, el Arena do Gremio retumbó con la entonación del himno de 'La Roja'

Chile vs. Perú: así retumbó el Arena do Gremio con la entonación del himno de 'La Roja' | VIDEO