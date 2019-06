Chile vs. Uruguay: Alexis Sánchez provocó espectacular atajada de Muslera con este violento remate | VIDEO En el partido por la tercera jornada del Grupo C de la Copa América 2019 entre Chile vs. Uruguay, durante el primer tiempo, Alexis Sánchez provocó una gran reacción de Fernando Muslera tras un potente remate

Chile vs. Uruguay: Alexis Sánchez provocó espectacular atajada de Muslera con este violento remate | VIDEO