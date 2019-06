Chile vs. Uruguay: probable alineación de la 'Celeste' para la Copa América 2019 | FOTOS

Óscar Washington Tabárez adelantó en la víspera del Chile vs. Uruguay que no guardará nada en el encuentro que cerrará el grupo C de la Copa América 2019. Por eso, el cuadro ‘charrúa’ sufriría pocas variantes.

Como en los dos duelos anteriores, el ‘Maestro’ apostará por Fernando Muslera en la portería. Mientras que la presencia de Giovanni González por Diego Laxalt, por la banda izquierda, sería la única novedad en la última línea.

El resto de la defensa estaría formada por el experimentado Diego Godín y la juventud de José María Giménez en la zaga central. Mientras que Martín Cáceres se pararía en la franja derecha para cerrar los cuatro atrás.

Giorgian De Arrascaeta se pararía en el medio sector, en lugar de Lucas Torreira, quien arrancó frente a Japón. Nahitan Nández, Rodrigo Betancur y Nicolás Lodeiro completarían la volante de la selección de Uruguay.

Edinson Cavani y Luis Suárez serán los referentes en la ofensiva de la ‘celeste’ que tiene cuatro unidades contra las seis de Chile. El ganador del encuentro pasaría primero en el grupo y se mediría a Perú en cuartos de la Copa América 2019.