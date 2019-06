Chile vs. Uruguay EN VIVO: Gonzalo Jara obstruyó a hincha que se metió al campo del Maracaná | VIDEO En el partido por el Grupo C de la Copa América entre Chile vs. Uruguay, un hincha ingresó al campo interrumpiendo el juego

Chile vs. Uruguay EN VIVO: jugador de la 'Roja' obstruyó a hincha que se metió al campo del Maracaná | VIDEO