Chile vs. Uruguay EN VIVO: Luis Suárez desperdició mano a mano frente a Gabriel Arias | VIDEO En el partido por la tercera jornada del Grupo C de la Copa América 2019 entre Chile vs. Uruguay, durante el primer tiempo, Luis Suárez quedó mano a mano con el portero sureño pero no pudo convertir

