Chivas vs. Esperance EN VIVO vía FOX Sports: chocan este martes por el quinto puesto del Mundial de Clubes

Chivas vs. Esperance EN VIVO se miden este martes (8:30 am. Hora Peruana / 7:30 am. Hora Mexicana) en el Estadio Hazza Bin Zayed por el quinto puesto del Mundial de Clubes.

Chivas vs. Espérance de Tunis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por el quinto puesto del Mundial de Clubes en el Estadio Hazza Bin Zayed, este martes 18 de diciembre, desde las 8:30 a.m. (hora peruana) y 7:30 a.m. (hora mexicana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



Tras la derrota y eliminación a manos del Kashima Antlers, Chivas se puede quedar con un premio que sabrá a poco y nada: el quinto puesto, por el que se medirá con Esperánce de Tunis. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del duelo que marcará el adiós de ambos clubes de esta competencia.

Chivas vs. Espérance de Tunis: horarios del partido



Ecuador - 8:30 a.m.

Perú - 8:30 a.m.

Colombia - 8:30 a.m.

México - 7:30 a.m.

Bolivia - 9:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Argentina - 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

Paraguay - 10:30 a.m.

España - 2:30 p.m.

Las altas expectativas de Chivas, en su primera participación en un Mundial de Clubes, quedaron desechadas el sábado reciente. El 'Rebaño Sagrado' perdió 3-2 frente al campeón de la Liga de Campeones asiática, luego de adelantarse en el marcador apenas en el minuto tres.

"Estamos dolidos, como debe estar un equipo que no logro su objetivo. Pero tenemos una revancha en la que nos jugamos el prestigio nuestro y el de la institución. Tenemos un compromiso, defender a muerte los colores de nuestro club y esperamos cerrar con una victoria", indicó el entrenador de Chivas, José Saturnino Cardozo, a la FIFA.

El paraguayo, además, confesó por dónde pasaron los errores para que Chivas se vea superado. "Nos faltó orden, concentración y manejo de partido. Hemos trabajado en el equilibrio y el orden. Nos faltó comunicación en el campo de juego para conectar de atrás adelante", agregó.

Espérance de Tunis, ganador de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol, cayó 3-0 ante el Al Ain, equipo anfitrión y campeón de la Liga Árabe del Golfo (EAU) 2017-18. Esa derrota lo llevó a disputar ese partido contra Chivas y no la semifinales frente a River Plate, como lo hará el elenco emiratí.

"Nos enfocamos en levantar la moral del equipo. El resultado del último partido no representa ni el carisma ni el juego del Esperance. Debemos quitar presión a los jugadores y confiamos en hacer una excelente actuación para despedirnos del torneo", comentó el técnico del conjunto tunecino, Mouine Chaabani.

Chivas vs. Espérance de Tunis: probables alineaciones

Chivas: Raúl Gudiño, Josecarlos Van Rankin, Jair Pereira, Hedgardo Marín, Miguel Ponce, Michael Pérez, Orbelin Pineda, Isaac Brizuela, Eduardo López, Ángel Zaldívar y Alan Pulido.

Espérance de Tunis: Moez Ben Cherifia; Sameh Derbali, Chamseddine Dhaouadi, Ayhaw Ben Mohamed, Khalil Chemmam; Fousseny Coulibaly, Franck Kom, Ghilane Chalali; Youcef Belaili, Yassine Khenissi y Anice Badri.