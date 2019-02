Chivas vs. Necaxa EN VIVO ONLINE vía Televisa: juegan por el Clausura de Liga MX

Chivas vs. Necaxa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 6 del Clausura de Liga MX, este sábado 9 de febrero, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Televisa. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Chivas buscará reencontrarse con la victoria luego de tres jornadas cuando visite a Necaxa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Chivas vs. Necaxa: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Argentina - 12:00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo 10 de febrero)

España - 4:00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Chivas y Veracruz empataron sin goles en Guadalajara por la quinta fecha de la Liga MX de México | VIDEO. (Video: YouTube/Foto: AFP)

Cinco victorias consecutivas marcaron el inicio de Chivas el 2019. La primera derrota del 'Rebaño Sagrado' se dio en la cuarta jornada a manos de Santos Laguna. Sus dos siguientes presentaciones terminaron en empate: ante Cimarrones (por Copa MX) y Veracruz (por Liga MX).

"Va a ser muy importante (ganar ante Necaxa), tendremos en frente a un gran rival que está en los primeros lugares y que de local peleará por los tres puntos, también sabemos lo que se juegan siempre contra Chivas, pero si mantenemos esta intensidad, nivel futbolístico y concretamos las opciones que generemos, sé que agarraremos un muy buen ritmo", indicó en la previa Isaac Brizuela.

Mientras que Chivas se ubica en la cuarta posición con diez puntos, Necaxa -que supone ser un rival complicado- marcha en el tercer casillero, también con diez unidades y con una mejor diferencia de gol.