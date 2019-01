Chivas vs. Tijuana EN VIVO ONLINE vía Chivas TV: juegan por la fecha 1 del Clausura de Liga MX

Chivas vs. Tijuana EN VIVO ONLINE: juegan por la fecha 1 del Clausura de Liga MX en el Estadio AKRON, este sábado 5 de enero, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Chivas TV y TDN.

Chivas recibirá a Tijuana, con el objetivo de alcanzar su primera victoria en el Clausura. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que marcará el estreno del 'Rebaño Sagrado' y los 'Xolos'.

Chivas vs. Tijuana: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (domingo 6 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (domingo 6 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo 6 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo 6 de enero)

España - 4:00 a.m. (domingo 6 de enero)

Chivas buscará cambiar su imagen, luego de la terrible presentación que hizo en el Mundial de Clubes y el hecho de realizar una discreta presentación en el Apertura 2018. La presión, por ello, está instalada.

"Hoy Pepe (José Saturnino Cardozo, entrenador del 'Rebaño') no tiene pretexto", recalcó Mariano Varela, director deportivo del Chivas, "Se ha reforzado el equipo y él sabe que la presión está para todos, no es algo que desconozca", agregó.

Carlos Villanueva, Hiram Mier, Tony Alfaro, Alejandro Mayorga, Dieter Villalpando, Jesús Molina, Ronaldo Cisneros, Alexios Vega y Luis Madrigal son las recientes incorporaciones de Chivas.

En Tijuana, la novedad principal será la presencia de Óscar Pareja en el banquillo. Asimismo, los 'Xolos' se reforzaron con Diego Braghieri y Joe Corona.

"Aceptamos el reto de venir a la Liga MX porque tenemos respeto por la competencia y lo que representa el fútbol mexicano. Aceptar un equipo que ya fue campeón (Apertura 2012) nos pone en una condición de retarnos fuertemente", comentó el colombiano Pareja.