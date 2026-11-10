Daniella Rosas y Catalina Zariquiey destacaron en Punta Rocas y se enfrentarán en tercera ronda, mientras Sol Aguirre también sigue en competencia. Foto: IPD
Daniella Rosas y Catalina Zariquiey destacaron en Punta Rocas y se enfrentarán en tercera ronda, mientras Sol Aguirre también sigue en competencia. Foto: IPD
Por Redacción EC

Daniella Rosas y Catalina Zariquiey destacaron en la segunda ronda del ISA World Surfing Games 2026, disputado en Punta Rocas. Ambas avanzaron y protagonizarán un enfrentamiento entre peruanas.

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