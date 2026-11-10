Daniella Rosas y Catalina Zariquiey destacaron en la segunda ronda del ISA World Surfing Games 2026, disputado en Punta Rocas. Ambas avanzaron y protagonizarán un enfrentamiento entre peruanas.

Rosas inició la jornada con una sobresaliente participación. La surfista de Chorrillos acumuló 12.93 puntos y superó a tres rivales: Leilani McGonagle, Natasha van Greunen y Alexandra Kolla.

Por su parte, Zariquiey cerró la participación nacional del cuarto día con una victoria contundente. La representante de Máncora sumó 12.4 unidades y ganó el decimoquinto heat.

En la tercera ronda, ambas compatriotas compartirán el Heat 8 con la indonesia Jasmine Michelle Studer y la canadiense Bethany Zelasko. Solamente las dos mejores clasificadas conseguirán avanzar.

Asimismo, Sol Aguirre aseguró su presencia en la siguiente instancia tras ganar su serie con 8.9 puntos. La tablista peruana enfrentará ahora a representantes de España, Puerto Rico y China.