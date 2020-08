Christian Cueva ocupó las portadas de algunos diarios deportivos por el interés que despertó en Gimnasia y Esgrima de La Plata, con llamado del mismo Diego Armando Maradona. Sin embargo, el futuro del volante peruano no estaría en suelo argentino sino en Turquía. El Malatyaspor estaría cerca de hacerse de sus servicios.

El mismo Christian Cueva aceptó que Diego Maradona lo contactó para hacerle saber de su interés de contar con él. Sin embargo, cuestiones económicas no le permitirían a Gimnasia acceder al pase del volante peruano. Por eso, su futuro estaría más cerca del fútbol turco.

Han pasado cinco meses, todos los de la pandemia del coronavirus, desde que Christian Cueva disputó su último partido oficial. Este fue el 14 de marzo con el Pachuca ante el Tijuana en la Liga MX de Méxito. Como en todo el mundo, se tuvieron que paralizar las ligas, sin embargo a Cueva también le rescindieron el contrato en el cuadro mexicano.

Este 2020 jugó tres partidos oficiales con el Pachuca, dos por la Liga MX y uno por la Copa MX entre febrero y marzo, aunque apenas sumó 49 minutos en campo. El volante nacional llegó al cuadro azteca en febrero luego de desvincularse del Santos, club al que dejó a fines de enero con el argumento de una deuda de dos meses por derechos de imagen. Finalmente la FIFA lo declaró libre y pudo fichar por Pachuca.

Christian Cueva solo firmó por seis meses. (Fotos: Pachuca)

Con su presencia ante Toluca el 19 de febrero, Cueva rompió una para de cuatro meses sin jugar un partido oficial. Antes de ese partido fue su actuación con la selección peruana en octubre, en el amistoso ante Uruguay en Lima, la que le permitió estar en un campo de juego.

A nivel de clubes, solo había jugado un partido entre mayo y diciembre del 2019, el 14 de setiembre por Santos ante Flamengo (0-1). Apenas estuvo 21 minutos en el campo de juego. Es decir, tuvo una para de cuatro meses (mayo-setiembre) y luego otra de cinco (setiembre-febrero) hasta volver a defender una camiseta de un equipo. Felizmente, en todo ese tiempo tuvo partidos con la selección que le dieron cierto ritmo de competencia, como la Copa América y otros cuatro amistoso posterior a dicho certamen.

El hecho de que no haya jugado entre mayo y diciembre en Santos se debió a, primero su puesta en forma, y luego a problemas disciplinarios. “Cuando llegó de Krasnodar, no llegó al nivel de otros en materia de condición física”, explicó en setiembre Jose Carlos Peres, presidente del club.

Pese a que se le vio en buen nivel en la Copa América con la selección peruana, Cueva siguió siendo relegado en el Santos. El directivo también señaló que la situación se daba por estricta decisión técnica. “Acá no existen fricciones”, señaló, aunque la prensa brasileña informó que en mayo sí hubo algunas discusiones entre el peruano y Jorge Sampaoli por cambiarlo en un encuentro.

MES A MES DE CHRISTIAN CUEVA

Julio 2019

Tras la obtención del subcampeonato de la Copa América, el plantel de la selección tuvo unas pequeñas vacaciones en el país. Christian Cueva participó de la fiesta de cumpleaños de Carlos Zambrano y luego fue protagonista de varios momentos impropios de un futbolista profesional. En Brasil, su club el Santos ya entrenaba con miras al reinicio del Brasileirao.

Cueva ante Brasil, en la final de la Copa América. (Foto: AFP)

Agosto 2019

El peruano fue declarado transferible por el Santos. El presidente de Santos Jose Carlos Peres justificó la ausencia de Cueva en los partidos por un problema de cupos. “Teníamos nueve extranjeros, pero solo cinco pueden estar relacionados en Brasileirao. Hoy tenemos que encogernos para tener cinco años. Sampaoli pidió trabajar con cuatro, por lo que nuestra intención es quedarnos con cuatro”, declaró el directo del Santos a “Globo Esporte”.

En el Perú, Gareca pedía que el volante cambie sus actitudes. “Cueva tiene que mejorar. Para nosotros es muy importante que sea muy bueno en el campo y fuera del campo. Ser un jugador de la selección nacional es un todo. (...) No justifico sus acciones, pero es un buen chico”, declaró el técnico.

Setiembre 2019

Christian Cueva jugó contra Uruguay en el último amistoso que jugó la selección peruana en Lima el año pasado. (Foto: GEC)





Cueva aceptó que la falta de continuidad no le hacía bien, pero aseguró que no tenía ningún problema contractual con el club. “No estoy separado, como se dijo. Estoy preparándome igual que mis compañeros. Solo tengo que esperar mi momento, esta situación se puede revertir”, señaló cuando le tocó venir para la selección.

Ese mes llegó a jugar un partido con Santos. Ingresó en el partido ante Flamengo. Sin embargo, un problema familiar complicaba su presente futbolístico. El jugador debía estar en el Perú para atender la salud de su pequeña hija.

Fecha Partido Minutos Carácter 6 de setiembre Perú vs. Ecuador 90 Amistoso 11 de setiembre Perú vs. Brasil 18 Amistoso 14 de setiembre Flamengo vs. Santos 21 Brasileirao

Octubre 2019

El director deportivo de Santos de ese momento Paulo Autuori aseguró que Cueva no iba a seguir jugando. “Cueva tiene muchos problemas, todos lo saben. Estamos analizando sobre su futuro. Cueva no va jugar más por Santos este año”. El peruano no se presentó a un entrenamiento, por lo que fue multado.

“Yo me estaba comportando de una manera infantil, pero jamás he actuado con maldad”, aseguró el nacional. La selección le daba otra oportunidad de poder jugar.

Fecha Partido Minutos 12 de octubre Uruguay vs. Perú 32 16 de octubre Perú vs. Uruguay 71

Noviembre 2019

Cueva regresó al Perú al no tener la posibilidad de jugar en Santos. Se le vio entrenando en la Universidad César Vallejo en Trujillo. Sin embargo, en su ciudad también fue visto jugando una pichanga junto a sus amigos.

En el ámbito local clubes como Alianza Lima y César Vallejo no descartaban poder incorporarlo a sus filas, aunque sabían que la realidad económica complicaba que se llegue a dar. Mientras, el volante no fue convocado para el amistoso de la selección peruana ante Colombia en Miami.

Diciembre 2019

Seguía en los partidos de fulbito en Trujillo. La realización de su boda también fue otra de las noticias sobre el jugador, pero los problemas extrafutbolísticos se multiplicaron por algunas declaraciones de chicas del mundo del espectáculo referentes a su relación con el volante nacional. Cueva tuvo que pedir perdón por lo que venpia haciendo. “Siento mucha cólera. Pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder asimilar estas cosas. Estoy cansado. Yo no veo televisión la verdad, pero siempre me comentan y me dicen que ha salido a hablar tal persona. De verdad yo estoy cansado”, declaró.

En Brasil, Jorge Sampaoli dejó de ser técnico del Santos y lo reemplazó Jesualdo Ferreira. Debido a que no se presentaron ofertas por el peruano, el club brasileño lo seguía teniendo en su planilla. Cueva cerró el 2019 con un registro de 16 partidos con el Santos, y solo en 9 de ellos fue titular.

Cueva realizó eventos por Navidad a fin de año. (Foto: Cristina Aguilar Ahon - GESAC)

Enero 2020

Empezó la pretemporada con el Santos. El nuevo técnico Jesualdo Ferreira aseguró que no consideraba lo que había sucedido en el pasado, por lo que Cueva tenía una nueva oportunidad de ganar su confianza. El último día de enero, Cueva dejó Santos buscando su desvinculación debido a unas deudas por derechos de imagen.

Febrero-Marzo 2020

El peruano se trasladó a México donde fue inscrito por el Pachuca. Tras ser habilitado, pudo debutar en el cuadro azteca. Luego, en marzo llegó el tema de la pandemia y su desvinculación hasta su retorno al Perú en un vuelo humanitario en junio pasado.

Fecha Partido Torneo Minutos 19 de febrero Toluca vs. Pachuca Copa MX 16 1 de marzo Pachuca vs. Querétaro Liga MX 1 14 de marzo Tijuana vs. Pachuca Liga MX 32

