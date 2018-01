Christian Cueva se disculpa con los hinchas de Sao Paulo

Tras la polémica surgida en los últimos días, el volante nacional de Sao Paulo, Christian Cueva, pidió disculpas por la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, en la que contaba que iba a analizar las propuestas que le llegaron.

Sin embargo, anoche, en declaraciones al canal NexTV, el también jugador de la selección peruana indicó que "tocará trabajar el doble para ganarme nuevamente el cariño de la hinchada de Sao Paulo. Les pido disculpas, yo respeto mucho el manto sagrado del club". Las declaraciones de Cueva llegan en medio de la polémica generada por su actitud en los últimos días.

El 10 del conjunto paulista también señaló que “tenía una buena relación con la hinchada” y que este problema suscitado a partir de una decisión errónea, lo pone triste.

"Me costó ganarme un puesto en Sao Paulo. No me creo ni esto ni lo otro, estoy muy agradecido al club. Tengo contrato y si el DT me tiene en cuenta, ahí estaré", también indicó el volante nacional.



Finalmente, Cueva dijo: "Yo tengo que trabajar para ganarme la convocatoria. Siempre quiero jugar, y más en un club como Sao Paulo que siempre apostó por mi".

Se espera que tras este mea culpa y, superada la polémica, Christian Cueva vuelva a las convocatorias de su club para los torneos que ya está disputando el Sao Paulo.