Christian Cueva: esposa del mediocampista nacional se refirió al incidente del avión

Christian Cueva vivió una amarga experiencia antes de viajar a Europa para enrolarse a las filas del FC Krasnodar gracias a un pasajero que lo grabó mientras lo insultaba por haber errado el penal en el partido que la selección peruana cayó ante Dinamarca por el Mundial Rusia 2018. El video se ha viralizado y ha generado las reacciones de todos, incluso de la esposa del jugador que llamó "bajo" y "miserable" al autor.

Pamela López, esposa del volante de la selección peruana le dedicó un extenso texto en su cuenta de Instagram al autor del video que está circulando en la redes sociales y que ha causado la indignación de hinchas y hasta de los propios futbolistas que han respaldado al hoy jugador del FC Krasnodar.

La esposa de Christian Cueva escribió en Instagram lo siguiente:



"Con mucha lástima e indignación rechazo de todas las formas la actitud deplorable de un humano que viene circulando en redes haciendo mofa de su “gran hazaña” o “viveza” en contra de mi compañero a quien defenderé y pondré el pecho cuando sienta que deba hacerlo dentro de la circunstancia que me toque".

"En lo particular me siento muy tocada porque manejamos una familia y no creo que merezcamos seguir exponiéndonos frente a individuos malcriados, idólatras y fanáticos que no superan ni asimilan lo ocurrido en el fútbol y lo hacen personal y no solo agreden, ofenden, humillan, provocan sino que también generan muchos enfrentamiento en redes".

"No le voy a permitir que se crea con autoridad de violentar verbalmente a otro humano que juega al fútbol por su país y lo hace con mucho sacrificio y amor, ni que se aproveche de la buena voluntad y fe de un video para humillarlo y hacerle blanco de burlas por un error involuntario, eso además de bajo es miserable".

"Concluyo esto dejando en claro que Christian Cueva no solo es un jugador de fútbol, también es hijo al mismo tiempo padre y esposo que siempre lo respaldaremos las veces que sea necesario hacerlo. Espero que gente como ese humano alimente su cerebro y su corazón y viva en paz".