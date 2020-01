Christian Cueva, una vez más, ha vuelto a dar que hablar por temas ajenos a lo estrictamente futbolístico. El jueves, el volante peruano volvió a ser protagonista de un episodio polémico al viajar a Argentina sin autorización de su club, Santos, en medio de los rumores sobre un posible interés de San Lorenzo por el volante nacional. Esto, como se espera, traerá consecuencias negativas para el mediocampista de la selección peruana. Los medios brasileños indican que esta acción habría provocado el enfado de los directivos del club en donde brilló Pelé. Según reporta el “Diario do Peixe”, los dirigentes no fueron advertidos de este viaje. Además, este habría sido el motivo por el que Cueva se ausentó de los entrenamientos -el último se registró el 28 de enero-. Su caso se entregará al departamento legal del club alegando “abandono unilateral”. No le espera nada bueno a nuestro compatriota.

No es la primera vez que Cueva es noticia por situaciones bochornosas que no hacen más que darle la razón a los que indican que su carrera de futbolista está en declive. A continuación, repasamos los momentos poco profesionales que protagonizó desde el inicio de su carrera y las estadísticas que acumuló desde que dejó Alianza Lima, allá por setiembre del 2015.

2008

Cueva fue una de las figuras de la San Martín al inicio de su carrera como futbolista. (Foto: GEC)

El volante jugaba todavía en la San Martín y era figura. Pidió permiso porque un familiar estaba enfermo. La verdad fue otra. Se había ido a Trujillo a jugar un partido donde la apuesta era un toro y mil soles. “Cueva no estaba en su cuarto. Supuestamente había pedido permiso, me contó una historia que un familiar estaba mal”, dijo años después su técnico de ese entonces, Víctor Rivera.

El exentrenador santo luego siguió con la historia. “Luego se sinceró. Se había ido a jugar un Trujillo para jugar un partido donde apostaba un toro y mil soles. Fue un sentimentalismo de barrio”, manifestó. Como castigo, el ‘Chino’ tuvo que devolverlo a la reserva del club de Santa Anita por un tiempo.

Febrero del 2015

Era uno de los flamantes fichajes de Alianza Lima y en la cancha le iba bien. Sin embargo, la goleada 4-0 recibida ante Huracán por la Pre-Libertadores provocó una reacción violenta. Junto a su compañero Miguel Araujo agredieron a unos hinchas blanquiazules a la salida de Matute. Este hecho hizo que al día siguiente ‘Aladino’ pida disculpas a los hinchas que fueron involucrados en la gresca. Sin embargo, antes de este último acto, ambos futbolistas recibieron una golpiza por parte de algunos barristas aliancistas.

Enero 2017

Cuando se encontraba de vacaciones en Trujillo, el volante también protagonizó un altercado en plena vía pública que fue captado por las cámaras de seguridad del distrito de Víctor Larco. Las imágenes muestran al seleccionado peruano forcejeando con sus acompañantes, quienes intentaban evitar que este se pelee con un sujeto no identificado. Incluso, tuvo que intervenir el personal de serenazgo para poder calmar los ánimos exacerbados del jugador.





Enero del 2018

Cueva tuvo desempeños más que aceptables en Sao Paulo, pero sus actos de indisciplina propiciaron que dejará el club. (Foto: AP)

Cueva seguía en el Perú cuando debía estar en Brasil. El volante nacional no se presentó al primer entrenamiento del Sao Paulo de la temporada 2018, algo que causó cierta incomodidad en el club brasileño. Sin embargo, luego se pudo conocer las razones de su ausencia.

Según detallaron los medios locales, el volante no se presentó a los entrenamientos por compromisos publicitarios que tiene que cumplir. No obstante, por aquellos días se le vio jugando fulbito con sus amigos y en eventos de cumbia. Esta fue una de las primeras acciones que desencadenaron que los dirigentes brasileños lo empiecen a mirar de reojo.

Febrero del 2019

Luego de lograr el segundo puesto en la Copa América de Brasil, las celebraciones se les fueron de las manos a Cueva. El volante no dio el mejor ejemplo al ser captado orinando en la vía pública tras divertirse por varias horas en la fiesta de cumpleaños de su compañero en la Blanquirroja, Carlos Zambrano. Horas después se disculpó tras hacerse públicas las imágenes. Recordemos que el futbolista también se encontraba en estado de ebriedad y acompañado de su esposa.

Setiembre 2019

Christian tocó fondo en el Santos. A pedido del entrenador Jorge Sampaoli, el volante de la selección peruana fue suspendido de forma preventiva por la directiva del club. ¿La razón? Apareció en un video donde aparece en una pelea con un hincha dentro de una discoteca a altas horas de la noche. “Tras el lanzamiento de las imágenes relacionadas con el atleta Christian Cueva, el jugador presentó su versión del incidente al consejo de Santos. Al jugador se le suspende preventivamente y el caso se entrega al departamento legal”, escribió la cuenta oficial de Santos de Brasil.

Diciembre del 2019

En el mismo día de su boda se difundió un video que puede perjudicar más la permanencia de Christian Cueva en el Santos, y es que se compartió en redes sociales un comportamiento reprochable por parte del jugador nacional tras empujar a un árbitro. En un partido de exhibición, Cueva, al parecer, no compartió la decisión del juez principal y primero lo increpó por cobrar en contra y, después, terminó por empujar al ‘hombre de negro’ ocasionando que el réferi trastabille.

Sus números

Desde que dejó Alianza el setiembre del 2015, Cueva ha acumulado números que no son muy alentadores que digamos. En total, llegó a jugar 175 encuentros, marcó 26 goles y disputó 10.955 minutos en cancha. Es decir, en estos últimos 51 meses, jugó solo un poco más de tres partidos por mes. Pero lo más preocupante es que tiene un promedio de 53 minutos en cancha por semana, un número muy bajo, teniendo en cuenta que en los países donde jugó (Brasil, México y Rusia) suelen disputar hasta tres encuentros semanales. Además, hay una cifra en particular que refleja la poca capacidad que ha tenido para mantenerse en un solo club por un tiempo prolongado: no dura más de 12 meses en una nueva institución, salvo en Sao Paulo (2016-18). Sus pasos por Toluca (2015-16), Krasnodar (2018-19) y Santos (2019-¿?) fueron efímeros. Por esta y más razones, la carrera de Cueva vuelve a pender de un hilo. Y, esta vez, parece que ni siquiera el mismo Ricardo Gareca podrá ponerlo en vereda nuevamente.