A primera hora de hoy llegó Christian Cueva a Lima. Después de que el Santos, a través de su director deportivo Paulo Autuori, hiciera oficial que no va a contar con él hasta final de año, el mediapunta de la selección peruana decidió regresar al Perú para resolver asuntos personales. Más allá del tema familiar y privado, lo que también está pendiente para Cueva es enrumbar con urgencia su futuro futbolístico. Ya quedó fuera de la convocatoria de la Blanquirroja para los amistosos de noviembre ante Chile y Colombia. Si no hay solución para su inactividad, tampoco estará en el arranque de las Eliminatorias en marzo del próximo año.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, explicó que la situación compleja en la que se encuentra Cueva podría determinar hasta medio año de inactividad. “Santos debe comenzar a pagarle a Krasnodar en febrero las cuotas por la compra de Cueva. Si eso se entrampa, el perjudicado será el jugador que se quedará sin actividad futbolística en la víspera de las Eliminatorias”, dijo el abogado y comunicador.

Christian Cueva suspendeu a sua conta no Instagram. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele vive sérios problemas pessoais (não relacionados à saúde da filha).



No Santos, Cueva é visto praticamente como um ex-jogador, sem qualquer ambição. pic.twitter.com/yOr9HFD7Kn — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) October 31, 2019

En total, son siete millones de dólares los que debe pagar Santos a Krasnodar en tres cuotas que corren desde que se cumple el primer año de Cueva en el club brasileño. Si en febrero no hay depósito en las cuentas de Krasnodar, la situación va a agravarse y podría llegar hasta altas instancias de la FIFA.

-Conclusiones desde Videna-

En el actual comando técnico de la selección de mayores hay un énfasis especial en las condiciones físicas de los futbolistas. Si Cueva ya presentaba inconvenientes en los últimos llamados pos-Copa América. ¿Cómo podrá llegar a los inicios de Eliminatorias si podría tener hasta cuatro meses de inactividad?

Ese factor fue el detonante para su ausencia en el último llamado de Ricardo Gareca, el mediodía del último miércoles. Siempre es mejor prevenir, que lamentar. Y en esta fecha doble de amistosos ante Chile y Colombia se buscará a la mejor opción para reemplazar a ‘Aladino’.

Según el medio Gazeta Esportiva de Brasil, Cueva habría aceptado una reducción de su sueldo en estas semanas que intentará encontrar solución a sus asuntos familiares pendientes. Mientras tanto, en Videna buscarán un reemplazo temporal para ese puesto en el medio del ataque peruano. Cristian Benavente, Sergio Peña y hasta el mismo Raúl Ruidíaz aparecen como opciones para ensayar en estas fechas de amistosos FIFA.

Sin duda, su momento no es el más feliz. Con redes sociales cerradas, con distancia de la selección, lo que Cueva debe buscar es reencontrarse con su mejor versión en el plano personal y como el futbolista de élite que llegó a ser hasta que se jugó el Mundial Rusia 2018. “Christian debe resolver su momento, después ya veremos”, resumió Ricardo Gareca en su conferencia de prensa. Más claro, imposible.

El director deportivo del Santos, Paulo Autuori, ya aclaró que el peruano no jugará más en el ‘Peixe’. La única solución en el corto plazo es que se entrene con profesionalismo, mientras aparezca un club que quiera contar con él y pagar los 7 millones de la carta-pase. Si eso no ocurre hasta diciembre, el arranque de las Eliminatorias puede agarrar a un Cueva alejado de las canchas. Demasiado temprano y demasiado talento para condenarse a la vida de un ex jugador

-Mal negocio para el Santos-

A los siete millones de dólares que tendrá que pagar a Krasnodar, Santos suma otra inversión que no trajo buenos resultados: el salario de Christian Cueva, que, según UOL Esporte de Brasil, alcanzaría los dos millones de dólares al año.

El peruano es considerado el segundo refuerzo más caro en la historia del ‘Peixe’ (solo detrás de Leandro Damião, quien costó 11 millones de dólares en la temporada 2014). Con ‘Aladino’ en la congeladora futbolística, quizá lo más sensato es que Santos busque con urgencia un préstamo y así recupere de a pocos todo lo gastado en un proyecto que nunca pudo despegar por distintas variables (casi todas ligadas a asuntos extrafutbolísticos).

Apenas comience el período de pagos pendientes entre Santos y Krasnodar, veremos si hay intención de conciliar. Queda claro que ni el club brasileño ni el equipo ruso (donde Cueva se fue por problemas de adaptación) desean tenerlo en sus planteles.