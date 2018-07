Christian Cueva: el rol que tomó Farfán para que el volante nacional llegue a Krasnodar

Este domingo, Christian Cueva tendría la chance de sumar sus primeros minutos con FC Krasnodar en el debut de la Liga Premier de Rusia frente al Rubin Kazan. Los hinchas verdinegros esperan mucho del volante peruano que es uno de los tres refuerzos para esta temporada y él ha prometido dejar todo por un solo objetivo: el título.

"Es un equipo joven, pero tenemos todo para ser campeones", dijo Christian Cueva en entrevista con el portal Sport Box donde se destapó y señaló a Jefferson Farfán como uno de los responsables de que haya decidido irse a jugar a la Primera División de Rusia.

"Cuando Jefferson Farfán vino a jugar a Rusia, todos comenzamos a seguir su campeonato y obvio FC Krasnodar siempre destacó", dijo el volante de la Selección Peruana quien se mostró agradecido por haber llegado a los 'toros'. "La seriedad durante la negociación, la infraestructura y las altas ambiciones del club hicieron que decida venir para acá", señaló.

El volante de la Selección Peruana señaló que volvió a Rusia con buenos recuerdos tras haber disputado el Mundial y reconfirmó que la dificultad más grande que ha tenido ha sido el lenguaje. "Pero el fútbol tiene un lenguaje universal que hace que nos podamos entender. Cuando llegué no conocía a nadie, pero ya me he ido comunicando con mis nuevos compañeros", señalo.

Esta temporada, Christian Cueva usará el número 20 el cual "es algo nuevo para mi", como reveló y el cual asegura "me tocó por casualidad", pero que le trae buenas vibras porque "es el día en el que me casé". Con toda esa motivación, 'Aladino' solo tiene un objetivo: "ganar el campeonato este año".