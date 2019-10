Piloto de circuito, múltiple campeón de la TC2000, pero sobre todo amante del deporte. Eso ha traído a Christian Kobashigawa a Caminos del Inca como espectador, aunque no oculta su deseo de ser parte de la competencia pronto.

Koba está haciendo todo el recorrido y lo encontramos en el parque de asistencia del Cusco viendo cómo es que trabajan los distintos equipos. "Todo esto es nuevo y es un placer estar acá. Siempre he tenido curiosidad y estoy viviendo cómo se vive desde dentro", nos dice.

Como espectador ha ido a ver los especiales desde la ruta. "Estoy impresionado por la gente, por cómo te recibe en cada pueblo. También es sacrificado, pero venimos preparados. Bonito porque es un deporte que nos apasiona y nos gusta sentir el rugir de los autos", nos cuenta.

Sentir tan cerca Caminos ha hecho que Kobashigawa se anime más en ser parte de la carrera. "Es una carrera muy dura y me gustaría pensar en poder participar", asegura. Y no sería el primer caso de que un piloto de circuito pase al rally. "Me gustaría como piloto probar Caminos del Inca", sentencia.

Sobre el campeonato TC2000, Christian asegura que en estas últimas fechas está probando un coche nuevo para ponerlo a punto para el próximo año.