En el empate con sabor a nada que dejó el duelo ante Uruguay del último martes, según estadísticas, la selección peruana tuvo apenas, a través de jugadas colectivas, tres disparos al arco del arquero Martín Campaña: un remate manso de Christian Cueva y el cabezazo de Christofer Gonzales que fue gol en el primer tiempo y otro de Edison Flores que desvió José María Giménez en la segunda parte. Es decir, la ‘Blanquirroja’ no tuvo profundidad y fue nula su capacidad para generar claras opciones de gol. Y, aunque vale aclarar que los responsables de construir dichos ataques son los once futbolistas, el diferencial apunta a los volantes que deben marcar la diferencia con ese pase filtrado tipo puñalada que suele desbaratar a las defensas más férreas cuando el juego está cerrado, al mismo estilo de los que salen de los pies del gran ausente Yoshimar Yotún. Uno de los encargados de esa función era Gonzales, justamente el reemplazante de Yotún.

Gonzales jugó los últimos cuatro partidos de la selección peruana. (Foto: GEC)

Señalar a ‘Canchita’ por la baja producción ofensiva del equipo de todos en los últimos metros sería inapropiado, pero quitarle la responsabilidad, también: el volante ya cuenta con 27 años, experiencia de haber jugado en el extranjero y 25 goles en Primera División. Además, técnicamente está fuera de discusión lo que puede ofrecer en el campo, en este aspecto el exjugador de la ‘U’ tiene dotes importantes que lo han llevado hasta la mismísima selección. Por esto también es entendible que se le exija y se espere mucho más de él. Sin embargo, ¿estas virtudes le alcanzan para ser el reemplazante idóneo de Yótún? Su gol ante Uruguay puede maquillar algunos defectos.

Según los números recolectados, Christofer dio 31 pases en los últimos 90 minutos que estuvo en el césped del Nacional, un número que nos grafica que no le corre a la responsabilidad, ya que entró en contacto con el esférico una cantidad considerable. Además, 29 de estos acabaron en los pies de otro con camiseta blanquirroja. Es decir, tuvo una precisión del 93,55 %. Casi no falló nunca ante los orientales.

Sin embargo, el problema principal de su performance radica en el destino de sus servicios. De los 31 pases mencionados, 8 (25,81 %) fueron hacia atrás, 16 (51,61 %) a los costados y solo siete (22,58 %) hacia adelante. Y, claro, estos últimos servicios son lo que pueden definir partidos en un encuentro de fútbol, teniendo en cuenta que los arcos no están a los laterales del campo, sino enfrente.

Estos números no hacen más que indicarnos que Gonzales arriesga poco con los servicios frontales o entre líneas. Él opta más bien por darle el balón al compañero más cercano, y no necesariamente al mejor ubicado. Esto es justamente una de las mayores virtudes de ‘Yoshi’ en la selección. El hombre del Cruz Azul le da al cuadro de Ricardo Gareca ese pase que deja a los atacantes de cara al gol. Ese que te da otras soluciones y te libera de la presión de los rivales.

La falta de sorpresa

Otra deuda que mantiene Gonzales con la selección es el poco atrevimiento que tiene para romper líneas con y sin el balón. No tiene que ser el clon el de Yotún, pero la posición (volante mixto) le exige, al menos de vez en cuando, sorprender pisando el área, arriesgar más. Así como lo hizo en el gol ante el conjunto de Óscar Washington Tabárez, por ejemplo. Esta debería hacerse una buena costumbre para el buen ‘Canchita’ cuando vista la ‘Franja’.

Gonzales debutó en Primera División con la camiseta de Universitario. (Foto: GEC)

Los defensores no suelen esperarse que un jugador de primera línea de volantes rompa el molde y aparezca, sin ser su posición natural en el campo, como ‘10’ o ‘9’ sorpresa en el área. El siguiente mapa de calor no hace más que confirmar que el exvolante de Colo Colo se siente muy cómodo en el mediocampo, su hábitat natural, aunque muy lejos del área rival.

Sin confianza para rematar

Otro rubro a analizar son los remates de larga distancia. El actual futbolista de Sporting Cristal posee un remate formidable y lo ha demostrado más de una vez en el fútbol peruano. Pero con la selección todavía no se anima. Ante los charrúas, de hecho, no se atrevió nunca.

En el extranjero, Gonzales jugó en Colo Colo de Chile. (Foto: GEC)

En la otra labor, en la de ayudar a Renato Tapia en la recuperación del esférico, las cifras indican que todavía le cuesta esa labor. Frente a la celeste solo recuperó dos veces el balón, un número bastante bajo para alguien que juega en la primera línea de volantes.

¿Cómo le fue a la selección con y sin Yotún?

Aunque suelan decir que en un jugador no hace un equipo, la selección se resiente futbolísticamente cuando no está el futbolista que milita en el fútbol mexicano. Y esto, lejos de ser una simple opinión, está comprobado por las estadísticas que a continuación repasamos.

Yotún sufrió una lesión muscular, por ello no fue tomado en cuenta ante Uruguay. (Foto: GEC)

Desde que el ‘Tigre’ asumió el mando de la selección, en marzo del 2015, la ‘Bicolor’ ha disputado 66 encuentros, entre amistosos y partidos por competencias oficiales (Eliminatorias, Copa América y el Mundial Rusia 2018). De ellos, el ex-Sporting Cristal estuvo presente, ya sea como titular o entrando desde el banco de suplentes, en 53 oportunidades. Es decir, solo se perdió 13 juegos. Yotún es uno de los indispensables de Gareca al momento de armar el once titular.

Cuando estuvo en la cancha Perú ganó 23 veces, empató 12 y cayó en 18 ocasiones, una estadística positiva teniendo en cuenta que se mantuvo sin perder en 35 choques. Cuando Yotún juega la Blanquirroja sin dudas tiene más y mejores armas ofensivas.

¿Pero le fue tan mal a la selección nacional cuando Yotún no estuvo en la cancha? La respuesta es un contundente sí. De esos trece partidos en el que no estuvo presente en el terreno de juego, ya sea por lesión, suspensión o que simplemente fue suplente y no ingresó, la ‘Franja’ apenas ganó dos, igualó cuatro veces y cayó en siete oportunidades. Su ausencia se siente.

Eso sí, cabe destacar que el gran nivel que muestra Yotún no llegó de la noche a la mañana. Es más, era un lateral izquierdo hasta que Ricardo Gareca se animó a ponerlo en el mediocampo, lo reconvirtió en volante de primera línea. Y en esta posición también le costó tiempo adaptarse y convertirse en ese jugador imprescindible que es hoy.

Ahora Gareca ha depositado su paciencia y confianza en un jugador como Gonzales, que en su club juega de volante por izquierda, para ejecutar esta función. ‘Canchita’ no ha explotado con la selección pero ya es uno de los fijos en las convocatorias. Habrá que confiar en el ojo clínico del ‘Tigre’, quien ya acertó con Yotún para una función muy importante que suele ser el punto de partida de cada ataque de la Blanquirroja.





-¿Christofer Gonzales es el reemplazante ideal de Yoshimar Yotún? (OPINIÓN)

Percy Rojas (exfutbolista): “Es una buena alternativa para reemplazar a Yotún. Creo que tuvo un buen partido y cumplió. Pero no podemos esperar que haga la misma función de Yoshimar, ya que no son clones, son futbolistas con características distintas. Gonzales impone su juego al estilo que siente. Estos partidos son para probar y creo que está bien que lo estén probando a él en esa posición”

Percy Rojas disputó los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982. (Foto: GEC)

Roberto Palacios (exfutbolista): “Es muy rápido para hablar de reemplazos. Gonzales debe tener un tiempo prudencial para adaptarse, ya que en Cristal juega más tirado al costado. Poner en tela de juicio su calidad sobra, ya lo demostró incluso en el extranjero y en clubes grandes del fútbol peruano. Solo necesita tiempo para rendir mejor. Hay que esperarlo, es un gran futbolista y a mí me gusta.”