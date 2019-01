Christofer Gonzales sonríe hasta cuando le realizan preguntas incómodas. Con la misma versatilidad con la que conduce un balón en el campo de juego, el futbolista de Sporting Cristal se traslada entre pregunta y pregunta con la seguridad propia de aquel que conoce el tema: continuidad, selección peruana y Copa Libertadores.



Sin continuidad en Colo Colo de Chile, y prestado a Melgar de Arequipa, Christofer Gonzales ganó relevancia en el último semestre del 2018. Con apariciones en el mediocampo, el volante concretó cuatro goles en once partidos jugados y fue convocado a la selección peruana.

En la intimidad de la Videna, el volante Christofer Gonzales no oyó el rugido del 'Tigre', pero sí un pedido en medio de los amistosos ante Ecuador y Costa Rica. El profesor Ricardo Gareca le encomendaba una principal tarea: "tener continuidad".

"Con el profesor se conversó más que todo por el tema de la continuidad. Que es muy importante tratar de mantener el nivel, que es lo primordial. Y tratar de seguir creciendo, lo tengo muy claro. Por tener una buena temporada el año pasado no me tengo que quedar ahí. Mis ambiciones son muy fuertes y tengo que seguir esforzándome, uno no tiene que tener un techo para eso. Quiero que sepan que me voy a entregar al máximo. Al equipo que yo voy siempre me entrego al máximo, quiero que sepan eso", dice sin parpadear, con los brazos cruzados y la mirada al frente.

Christofer Gonzales en Sporting Cristal: lo que le pidió Gareca y la razón por la que se vistió de celeste. (Foto: Francisco Neyra)

En una sala en la que las paredes están pintadas con los rostros de los referentes de Sporting Cristal, Christofer Gonzales sonríe ante cada pregunta. Se inclina para escuchar y responde mirando a los ojos. El pasado mes de diciembre terminó vistiendo la camiseta de Melgar, pero Colo Colo tenía su pase aunque en el medio deportivo se manejó la información que Sporting Cristal y Alianza Lima lo querían. Todavía con independencia para decidir a que club ir, Gonzales, de pasado crema, se vistió de celeste y explicó la razón.

"Hay detalles que están por encima de otras cosas. Hay ambiciones que uno tiene y sabemos que Cristal era una muy buena opción, y pude inclinarme para tratar de superar esta Copa Libertadores que va a ser muy dificil, pero no imposible. Más que todo eso me llevó a mí para tomar una decisión", sostuvo Gonzales, nuevamente mirando al frente.

Christofer Gonzales en Sporting Cristal: lo que le pidió Gareca y la razón por la que se vistió de celeste. (Foto: Francisco Neyra)

El brillo de la Copa Libertadores seduce, atrae y enamora. Con la firme convicción de acceder a los octavos de final del torneo continental, Sporting Cristal trabaja buscando ese primer objetivo. Y a ese barco ha llegado Christofer Gonzales. El mediocampista, que llevará el número 18 en la espalda, buscará tomar el timón del navío celeste y dirigirlos por su travesía continental.

"La Copa Libertadores me ilusiona mucho y sé que vamos a dar el golpe. Tenemos que trabajar de la mejor manera. Si tu rendimiento es bueno, claramente está que se te van a abrir muchas puertas. Tuve la dicha de poder jugar una Libertadores con Colo Colo y sé en qué nivel se juega", confiesa.

"Agradezco la confianza, quiero que sepan los dirigentes y los hinchas que me voy a entregar al máximo", declaró Christofer Gonzales, con convicción, sin dejar de sonreír y con la camiseta puesta.