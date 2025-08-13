Más de 100 ciclistas de 12 nacionalidades recorrerán entre el 17 y 23 de setiembre, los 192 kilómetros que conectan la ciudad imperial de Cusco, la ciudad inca de Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, con la llegada a la LLaqta de Machu Picchu, una de las siete Nuevas Maravillas del Mundo Moderno.

Serán cinco etapas que pondrán a prueba la resistencia física y mental de los atletas, alcanzando los 4,200 m s.n.m. en la ruta de casi 200 kms, especialmente diseñada para atravesar paisajes andinos, disfrutar los parques arqueológicos y escenarios naturales únicos en el mundo.

Una carrera que solo sucede una vez al año, posible gracias a un esfuerzo de coordinación multisectorial que involucra a Machu Picchu Pueblo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), PERURAIL, el Ministerio de Cultura y el gobierno local. Solo mediante este trabajo conjunto es posible habilitar el acceso al Santuario, gestionar el transporte especializado de bicicletas y garantizar una experiencia segura y respetuosa con el entorno.

Machu Picchu Epic XCM es más que una competencia de ciclismo. Es una experiencia inmersiva que une deporte, historia, cultura y gastronomía, en una de las regiones más emblemáticas del Perú. Este tipo de eventos consolidan al país como destino clave para el turismo deportivo, una industria en crecimiento que conecta a visitantes con nuestro patrimonio natural y cultural.

El recorrido incluye lugares como Cusco, Yuncaypata, la laguna de Qoricocha, Piuray, Huaypo, las Salineras de Maras, Ollantaytambo, Huilloc, Machu Picchu Pueblo y finalmente, la Llaqta de Machu Picchu.

Gracias al apoyo de Seguros La Positiva, OxiShot, Transportes CIVA, JMC, Cerveza La Candelaria, Ciclos Café, Generade, Agua Loa y DrinkT y Moxie, este sueño deportivo vuelve a ser realidad.

¿Cómo es el cronograma de la competencia?

Mié 17 sept – Día 0

Registro y Charla Maestra de Café por Ciclos – Ciudad de Cusco

Jue 18 sept – Día 1 (Prólogo)

Etapa Sacsayhuamán – Sacsayhuamán – 17 km

Vie 19 sept – Día 2

Etapa Sacsayhuamán – Sacsayhuamán – 32 km

Sáb 20 sept – Día 3

Etapa Sacsayhuamán – Ollantaytambo – 82.9 km

Dom 21 sept – Día 4

Etapa Ollantaytambo – Ollantaytambo – 51.2 km

Lun 22 sept – Día 5

Etapa Machu Picchu Pueblo – Llaqta Machu Picchu – 9 km

Mar 23 sept – Día 6

Retorno a Cusco

