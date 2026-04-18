Este fin de semana continúa el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con una nueva fecha. Cienciano y CD Moquegua jugarán la jornada 11 del torneo peruano desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar con rumbo a la final del torneo. Hasta el momento, Cienciano se ubica tercero en la tabla con 19 puntos acumulados tras su victoria frente a ADT por la fecha 9. Por su lado, CD Moquegua se ubica en el tablero con 13 puntos tras ganar la fecha 10 frente a Juan Pablo II. Conoce en las siguientes líneas todos los detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Dónde ver Cienciano vs CD Moquegua EN VIVO por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Cienciano y CD Moquegua por la fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Carlos Grados. (Foto: CD Moquegua)

¿A qué hora juegan Cienciano vs CD Moquegua por la fecha 11 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 19:30 hrs

Venezuela: 20:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 21:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 11 de la Liga 1 2026