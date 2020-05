(Nota publicada originalmente el 5 de mayo del 2012, por los cien años del fútbol peruano)

En el principio jugamos ‘football’. No disputamos una Copa, sino un Escudo, y el campeón no fue un localísimo Alianza o un porteñazo Boys: fue el correcto inglés Lima Cricket, cuya sede aun es un oasis entre los carros chocones Magdalena y San Isidro. En 1912, cuando se jugó el primer campeonato de fútbol del Perú, todo hacía presagiar que estábamos delante de un deporte que juntaría para siempre la elegancia inglesa y la huachita chalaca. Ya todos sabemos que no fue necesariamente así, y que el torneo peruano se fue convirtiendo en una rifa, pero hoy, 5 de mayo del 2020, es justo celebrar los 108 años del primer partido de fútbol por competición oficial en el país. Fue Lima Cricket 6, Sport Vitarte 1. Los ingleses vencieron a los criollos. Nacimos perdiendo. Pero igual, 'we are the champions".

Ni muchachos de La Victoria ni del Callao o Barrios Altos; fueron los futbolistas y dirigentes del Sporting Miraflores los que invitaron a otros clubes Sport Alianza y Lima Cricket, entre los más conocidos a formar la Liga Peruana. El 27 de febrero fue creado oficialmente el torneo. Un inglés, sir Thomas Dewar, donó un Escudo como trofeo al campeón que luego se llamaría Escudo Dewar, que todavía se puede ver en la sede del LC, escondida entre árboles que miran a la avenida Del Ejército. Era de plata, medía 80 centímetros y tenía como inscripción la palabra ‘Challenge’, según el libro oficial editado por la FPF en conmemoración de su 75 aniversario. Ese 1912, como ya se dijo líneas arriba, resultó campeón Lima Cricket. Jugaron 16 equipos. Tuvo importante cobertura en El Comercio, que explicaba así el clima deportivo: “...en esta temporada las instituciones lucirán sus uniformes, dándole así a los ‘matches’ un aspecto sugestivo, que jamás lo han tenido, por no estar los jugadores perfectamente uniformados...”.

Han pasado ciento ocho desde entonces. En 1924 se fundó la Federación Deportiva Universitaria que luego sería la 'U' y ahí nació el clásico. Surgió el Sport Boys en 1927 y también otro clásico: el porteño con el Chalaco. Apareció Municipal, Ciclista, Sporting Cristal. Figuras como Lolo Fernández, ‘Manguera’ Villanueva, Valeriano López, Miguelito Loayza, Víctor Benítez, Julio Meléndez, Teófilo Cubillas, Hugo Sotil, Roberto Chale, Juan Carlos Oblitas, Julio César Uribe, Luis Escobar, Roberto Palacios, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero.

Lolo Fernández, ídolo máximo de Universitario de Deportes. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Alejandro Villanueva, ídolo de Alianza. El estadio del barrio de Matute lleva su nombre. (Foto: Alianza Lima)

Boys de Valeriano López (al centro). Fue el primer campeón profesional (1951). (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El equipo de Alianza que desapareció en la tragedia del Fokker. (Foto: Alianza Lima)

Vides Mosquera, Tito Drago, Sotil y Chumpi.Glorias del Municipal de los cincuenta y sesentas. (Foto: El Comercio)

Salió campeón Marcos Calderón con Cristal, Alianza, la 'U' y Boys. Dirigió Roberto Scarone a la 'U' 1972 y la llevó a pelear la Copa Libertadores. Sergio Markarián, otro uruguayo, formó un cuadro competitivo y Cristal fue subcampeón de la Copa en 1997. Freddy Ternero, finalmente, sorprendió a Sudamérica y en menos de un año le ganó a River y Boca la Sudamericana 2003 y la Recopa 2004. Perú volvió al mundial luego de 36 años y nos regaló una de las más grandes alegrías de los últimos años. Y hoy, lo detuvo una pandemia de la que ya queremos salir y no sabemos cómo.

Cienciano campeón de la Sudamericana. (Foto: Archivo GEC)





Peru vs. Dinamarca en Rusia 2018. Perú volvió al mundial luego de 36 años. (Foto: Rolly Reyna)

Es hora de celebrar. Este fútbol nuestro cumple ciento ocho desde que dos equipos decidieron jugarlo organizados en una liga. El profesionalismo llegaría después. Los muchachos del Sport Vitarte y los ingleses del Lima Cricket nunca sabrán la hermosa historia que empezaron a escribir.

(Nota original)

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS