Las cinco reglas que debe cumplir la selección peruana para vencer a Uruguay

Enfrentar a Uruguay en cuartos de final será la oportunidad de batirse con un serio candidato a ganar la Copa América. ¿Las razones? La selección peruana se enfrentará, por historia, al más ganador del torneo (15 títulos), al combinado nacional que tiene trabajando más tiempo con un mismo técnico (Óscar Washington Tabárez tiene 13 años en el cargo), y cuenta con la dupla goleadora más temible del continente: Luis Suárez y Edinson Cavani.

Además, para la mala suerte de Ricardo Gareca y sus muchachos, los charrúas llegan muy fuertes en cuanto a números: fueron primeros del Grupo C, se mantienen invictos con dos triunfos y un empate, y marcaron 7 tantos y solo recibieron 2 goles. Aunque es verdad que en el fútbol no hay nada escrito, estos antecedentes nos advierten que no es un cuadro cualquiera, que es necesario tomar más resguardos de lo acostumbrado. Por ello, basándonos en estadísticas, a continuación revisamos cinco reglas que la Blanquirroja debe cumplir para aspirar a un triunfo.

1) Edinson Cavani y Luis Suárez pasan por un momento espectacular: de los 7 tantos que hizo Uruguay en el torneo, 4 los marcaron dichos artilleros (dos cada uno). Además, rompen con ese ley no escrita en el deporte rey que dos delanteros de características parecidas (espléndidos definidores, con experiencia, que tienen al área como su hábitad natural, técnicamente dotados y muy potentes físicamente), no pueden jugar juntos. Ambos no solo lo disfrutan y tienen química, funcionan. Sin duda, son las armas más peligrosas que tiene el cuadro celeste.

Cavani y Suárez son los hombres más peligrosos de la selección uruguaya. (Foto: AP)

Además, rompiendo otro mito del mundo del fútbol, son dos ‘9’ que no dependen necesariamente del resto de sus compañeros: extraen oro de jugada pérdidas o en las que el defensor aparentemente tiene todas las de ganar. Saben fabricarse sus propias chances. Sin embargo, ambos incrementan su peligrosidad cuando los centrales o el mismo Rodrigo Bentancur tienen tiempo y espacio para lanzarle los pases largos para que se las rebusquen. La labor principal del equipo de Gareca será evitar ese tipo de servicios. Lo segundo es, en caso no se cumpla con lo primero, evitar que reciban cómodos los pelotazos frontales. O, en el peor de los casos, que no lo les llegue el balón tan cerca al área peruana.

2) Siempre se ha dicho que, para controlar el partido, este Uruguay no necesita dominar desde la posesión del balón, la ocupación de espacios o hilvanando más llegadas de peligro que el rival. Y es verdad, ya que la idea madre de este conjunto es saltarse el medio para que le llegue de forma más rápida el balón a sus dos hombres gol de arriba. Sin embargo, las estadísticas demuestran que este cuadro encontró en Bentancur, Torreira y Lodeiro una gran capacidad para saber tener el esférico y asociarse bien en el medio.

Chile vs. Uruguay EN VIVO: Edinson Cavani marcó golazo de cabeza para el 1-0 por Copa América 2019 | VIDEO. (Foto: Captura de pantalla)

En su primer partido, los charrúas obtuvieron 62% de posesión contra 38% de los ecuatorianos, en el segundo fue de 59% contra 41% de los japoneses, y en el tercero ante los chilenos perdieron ligeramente en este aspecto: 54% de la ‘Roja’ frente a 46% de los de Tabárez. Perú deberá estar preparado para resolver los dos tipos de planteamientos uruguayos que se pueden presentar en el trámite: el de los pelotazos largos que renuncia a la tenencia del balón o el que le disputará el mediocampo, y busca la posesión para llegar con claridad al arco de Pedro Gallese.

3) La puntería peruana de nuestros compatriotas deberá estar afinada. Uruguay, fiel a su historia, es un cuadro muy sólido defensivamente y es raro que se equivoque en el fondo. Los números de esta Copa América lo demuestran: en los tres duelos disputados, solo le patearon siete veces al arco de Fernando Muslera, y solo dos terminaron en goles. El escenario está claro, será un duelo de Copa América en cuartos (reñido, cerrado y peleado), contra uno de los cuadros que mejor defiende, y contra una dupla durísima de centrales como Godín y Giménez. En pocas palabras, si queremos aspirar al triunfo, habrá que sacar petróleo de las pocas oportunidades que se nos presenten en 90 minutos.

Edison Flores se perfila de titular para el duelo del sábado. (Foto: AP)

4) Pese a que es una advertencia repetitiva cada vez que es el turno de enfrentarnos a los uruguayos, igual es necesario volver a dejar en claro que son feroces en la pelota parada y en el juego aéreo. Cuando el balón está en el aire durante un tiro libre o córner, habrá que ajustar doblemente las marcas. De las siete conquistas en la competencia, cuatro llegaron desde el balón quieto (tres desde tiros de esquina y uno de penal). Mientras que habrá que tener mucha atención con la segunda jugada después de ejecutarse los lanzamientos de esquina, ya que dos de sus tantos se dieron en esta situación.

5) Cavani y Suárez son los futbolistas más peligrosos para la Blanquirroja. No obstante, cuando los rivales tuvieron la capacidad de controlarlos, al menos momentáneamente, el conjunto oriental hizo gala de sus otras cartas para inflar las redes. Giménez les dio el empate 2-2 ante Japón y Lodeiro marcó un golazo que nadie esperaba en la goleada frente a Ecuador (4-0). A esto se le suma que Torreira es un volante de marca con fútbol y gol, que Diego Laxalt trepa muy bien por los costados, que Bentancur tiene un excelente primer pase y que en el juego aéreo no hay nadie más peligroso que Godín.

Si bien algunos técnicos repiten hasta la saciedad que es más importante preocuparse solo por lo que hacen sus equipos, este tipo de partidos es el que exige también observar con rayos X al rival. Para vencer a un cuadro de la jerarquía de Uruguay no bastará solo con hacer nuestro fútbol, también será vital neutralizar su juego. Todos los detalles serán importantes para ganar.