El anuncio de Martín Vizcarra, presidente de la República, sobre la vuelta del fútbol profesional en el país ha ilusionado a muchos hinchas que esperan con ansias que el balón vuelva a rodar. Sin embargo, esta medida ha generado incertidumbre en algunos sectores de este deporte, como lo es el fútbol femenino, que aún continúa su proceso de profesionalización. Sobre el tema, Cindy Novoa dio su postura y también se refirió a la desvinculación temporal con Universitario de Deportes.

El pasado sábado 23 de mayo se conmemoró el Día Internacional del Fútbol Femenino y, quien es una de las máximas exponentes del medio local, Novoa, no dudó en contar cómo es la complicada lucha por la profesionalización para el balompié femenino peruano en medio de las tantas complicaciones que se presentan. La decisión de la actual administración crema de separar del club al equipo femenino, vigente campeón nacional, hasta que todo vuelva a la normalidad es una de las tantas piedras que se encuentran en el camino.





¿Consideras buena la decisión del gobierno peruano del retorno del fútbol peruano en medio de esta grave pandemia que está afectando el país?

Es muy buena noticia, la verdad, que vuelva el fútbol peruano. Va a ayudar a las personas que estén en casa a poder disfrutar del fútbol. En Perú nos gusta mucho verlo. Claro, también hay que tener en cuenta las medidas y protocolos que se tengan que tomar. No podemos decir que regresa el fútbol en días. Supongo que será en algún mes o meses. Pero lo importante es que van a ir trabajando desde ahora y eso es bueno.

¿Entonces sí lo consideras viable?

Yo creo que si los futbolistas toman con manera responsable esto, se puede dar con todos los protocolos. Entiendo que la salud es primero. Si no hay todas esas medidas que se necesitan para que el fútbol regrese, sería mejor que siga postergado un tiempo hasta que todo vuelva a la calma. Pero confío en que la Federación y los clubes puedan manejarlo de la mejor manera, porque el deporte une a las personas.

Luego de lo determinado por Martín Vizcarra, se generó cierta polémica por el término “profesional”. El fútbol femenino aún está en ese proceso de profesionalización, por lo que les deja, de alguna manera, en incertidumbre. ¿Qué piensas al respecto?

No es mentira. Nosotras no somos profesionales, es un fútbol amateur. Cuando habló (Martín Vizcarra) de fútbol profesional, nosotras lo entendimos como fútbol para hombres. Es parte de las dificultades que llevamos en el fútbol femenino. No tenemos una asociación como lo tienen los hombres que es la SAFAP, que vela por los intereses y derechos legales de los futbolistas. Y eso es bueno, tener alguien que los respalde. Nosotras no tenemos esa institución que nos respalde, menos en momentos así de emergencia.

Día internacional del fútbol femenino. Feliz día a todas mis colegas y gracias por demostrar que a pesar “que digan que el fútbol no es para mujeres” seguimos a delante dando lo mejor de nosotras. 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/qkXj0uPVPr — ᴄɪɴᴅʏ ɴᴏᴠᴏᴀ (@CindyNovoa22) May 23, 2020

¿A ti sí te gustaría volver a las canchas cuanto antes?

No cuanto antes. Sí me gustaría volver en un momento adecuado. Todo tiene su momento y si primero es la salud, pues nos enfocamos en la salud. Pero si nos dan la esperanza de que el fútbol va a regresar, después de esos meses de preparación en casa, de capacitación, de algunos protocolos y medidas, en ese momento sí me gustaría que regrese el fútbol.

¿Ustedes se sintieron, de alguna forma, excluidas en esa medida de la vuelta del fútbol profesional?

Pues sí y nos gustaría que se pronuncie la federación encargada de nosotras. ¿También van a tomar ese interés, o esas medidas, que van a hacer por los chicos? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotras? No saber lo que dice la federación fuerza a los clubes a desentenderse de algunas jugadoras. El club lo toma como que no sabe nada y, entonces, si no sabe nada, no puede estar gastando en un plantel o en todo el equipo completo.

Cindy Novoa considera que es perjudicial que "no se pronuncie la federación encargada de nosotras"

Es cierto que muchas familias dependen económicamente del fútbol peruano. A partir de esas medidas tomadas del gobierno, ¿consideras que se debe tener como mayor prioridad a ustedes?

Se sabe que nosotros estamos en un proceso desarrollo y no tenemos los mismos ingresos que los hombres. Todo el mundo lo sabe e incluso personas pueden criticarnos por eso, pero lo que pedimos es respeto hacia nosotras. El respeto no lo compras con dinero. El fútbol femenino todavía no se abarca mucho en el dinero. Se abarca más al respeto hacia nosotras.

Si un club decide tener fútbol femenino, que lo haga de la mejor manera y no sea como Universitario, que nos separó temporalmente hasta que la situación pase. Parece que las personas que están ahí no entienden que el fútbol femenino no es solo dinero; es saber que un club nos respalda como jugadoras, que nos respalda en el hecho de que nos den la importancia suficiente para que cuenten con nosotras.

En caso se considere la vuelta del fútbol femenino, ¿cómo debería actuar el equipo femenino que ha sido desvinculado temporalmente de Universitario? ¿Es posible llegar a un buen acuerdo con el equipo crema?

Nosotras estamos temporalmente fuera de Universitario. Ellos lo estipularon en un documento, en el que dice que cuando todo termine, volvemos. Lo que yo no sé es cómo lo tomen o lo haya tomado cada chica, porque es un tema muy complicado. Si el club o las personas que están trabajando ahí no te respaldan en ese sentido y solo te necesitan cuando las cosas van bien, no sé qué podría pensar.

Las chicas tienen mucho talento. Pueden jugar en cualquier equipo y no descartaría que algunas chicas sean profesionales, porque si queremos que nos traten como profesionales, tenemos que ser profesionales en ese sentido. De repente se quieren ir a otros clubes porque no sabemos nada de Universitario, no tenemos comunicación.

¿Qué tanto está afectando esta pandemia y la resolución de Universitario tanto a ti como a tus compañeras?

Es muy complicado haber dado todo por un club, haber sido campeonas nacionales varias veces con el club dejando el nombre de Universitario en alto. Es complicado que de la noche a la mañana en momentos difíciles, el club te diga que no formas, bueno, que estás temporalmente separada. Pero se entiende de otra manera, que estás fuera del club. Aparte del dinero, yo siempre voy a resaltar el respeto hacia nosotras porque sé que hay maneras de comunicar.

Nosotros somos un equipo sólido y siempre buscamos ganar en equipo. Lo mismo esperamos, que fuera del campo lo hagamos también en equipo: conversemos, dialoguemos, pero eso no pasó. Lo único que nos deja pensar es que los administradores de ahora no toman mucha importancia al fútbol femenino. Solo nos toca esperar qué es lo que va a pasar con nosotras.

Plantel femenino de Universitario de Deportes fue separado temporalmente del club. (Foto: Francisco Neyra)

¿Cómo lo están afrontando?

No sé cómo lo estén tomando las chicas, pero ellas sí tenían ese ingreso del club con el que podían ayudar a sus familias, y eso es un poco triste. También es triste decir o reclamar algo en cualquier medio pese a que no somos profesionales. Y las personas nos pueden callar diciendo: “no son profesionales, no tienen contrato, ¿entonces qué reclaman?”. Es complicado, pero de estas cosas lo único que puedes rescatar son las cosas buenas y esperar que el futuro traiga mejores cosas. No siempre las cosas salen de forma fácil. Pero el fútbol femenino es constante lucha, así que no pasa nada.

¿Qué tanto habría cambiado mantener un diálogo previo con el club?

Por lo menos hubiéramos buscado soluciones y acuerdos. Eso demostraría que están interesados en lo que podamos opinar. El dinero no es todo en el fútbol femenino. La mayoría de las chicas jugamos porque nos gusta, porque soñamos con un día en el que fútbol femenino aquí sea profesional. Entonces, nos hubiera gustado que dialoguemos y ver qué nos proponen y no de frente decir como que “oye, tú contrato que has hecho conmigo no sirve”. Es un poco fuerte, pero qué se puede hacer cuando no tienes una institución que te respalde.

Lamento informar a todos los hinchas que nos han acompañado todo el 2019 rumbo al título nacional que dentro de las personas que han sido desvinculadas del club somos nosotras las jugadoras de universitario. Gracias a todos por su apoyo, son decisiones qué tal vez no ven más allá https://t.co/l8KBcf63q7 — ᴄɪɴᴅʏ ɴᴏᴠᴏᴀ (@CindyNovoa22) April 26, 2020

¿Qué piensas sobre tu futuro, tras los últimos acontecimientos con Universitario? ¿Piensas seguir con los cremas o cambiar de equipo cuando todo esta crisis nacional termine?

La verdad no lo sé. En estos momentos tengo que actuar como una profesional. Tengo que decidir qué es lo mejor para mí. Eso es lo más importante. No sé lo que vaya a pasar con Universitario, pero eso sí, sé que tengo que ser profesional.

Si tengo que decidir, lo decidiré de la mejor manera. Si puedo ayudar con algo de ingreso en casa, lo voy a hacer, porque antes que todo está mi familia, estoy yo y todos los que me rodean. Entonces, en ese aspecto, sí debo comportarme como una deportista y pensar bien qué es lo mejor para mí.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO