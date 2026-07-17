El tradicional evento por Fiestas Patrias albergará la edición 107.ª del histórico Clásico Independencia, una competencia emblemática que se corre desde 1919.
El tradicional evento por Fiestas Patrias albergará la edición 107.ª del histórico Clásico Independencia, una competencia emblemática que se corre desde 1919.
Por Redacción EC

Después del tradicional desfile militar, las celebraciones por el aniversario patrio continúan con una de las tradiciones más queridas y arraigadas de nuestra identidad nacional. Cada 29 de julio, el Hipódromo de Monterrico se viste de gala para convertirse en el epicentro de la Fiesta de la Independencia, una jornada abierta al público que fusiona historia, deporte y orgullo peruano en un ambiente de celebración familiar.

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