Después del tradicional desfile militar, las celebraciones por el aniversario patrio continúan con una de las tradiciones más queridas y arraigadas de nuestra identidad nacional. Cada 29 de julio, el Hipódromo de Monterrico se viste de gala para convertirse en el epicentro de la Fiesta de la Independencia, una jornada abierta al público que fusiona historia, deporte y orgullo peruano en un ambiente de celebración familiar.

Este evento, que forma parte fundamental de la agenda protocolar del Estado por las celebraciones de Fiestas Patrias, se consolida como un punto de encuentro clave para autoridades, aficionados y la ciudadanía en general. A lo largo de su historia, el Palco Oficial del Hipódromo de Monterrico ha tenido el honor de recibir a numerosos Presidentes de la República, reafirmando el estrecho e histórico vínculo que une a la hípica con la tradición republicana de nuestro país.

La competencia estelar del día, el Gran Clásico Independencia, se disputa de manera ininterrumpida desde su primera edición en 1919. Este 2026, bajo el concepto de la Fiesta de la Independencia, las familias peruanas podrán vivir esta grandiosa experiencia con ingreso totalmente gratuito, disfrutando de un festival lleno de cultura, entretenimiento y patrimonio.

En la Fiesta de la Independencia podrán conocer de cerca a los mejores ejemplares pura sangre del país, apreciar la destreza de los jinetes y disfrutar de un gran despliegue de peruanidad. El evento contará con una variada oferta gastronómica, actividades infantiles como la ecogranjita, bailes típicos con shows de marinera y la siempre majestuosa exhibición de caballos de paso.

“La Fiesta de la Independencia es una vitrina del orgullo, el arte y la cultura de nuestro país, donde la hípica y las tradiciones familiares convergen de forma única”, señaló Danilo Chávez, presidente del Jockey Club del Perú. “A lo largo de 107 ediciones, nuestro Palco Oficial ha sido un escenario de unión republicana con la presencia de los jefes de Estado. En esta nueva etapa para el Perú, queremos mantener para celebrar todos juntos el futuro de la patria en una tarde que promete ser inolvidable”.

La Fiesta de la Independencia se realizará el miércoles 29 de julio, desde las 12:00 p. m. (mediodía), en el Hipódromo de Monterrico.

¿Qué encontrarás en el Hipódromo de Monterrico ?