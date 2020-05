El próximo 18 de junio, se cumplirán cinco años del último gol de Claudio Pizarro con la selección peruana de fútbol. Fue un tanto decisivo, un gol clave a Venezuela para encaminar la clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2015. Sí, ya estaba Ricardo Gareca como técnico. Desde allí, su producción con la Blanquirroja y sus estadísticas con clubes en las últimas temporadas lo alejaron de una Blanquirroja que, desde el 2016, encaminó su ruta mundialista después de 36 años. En estos tiempos de cuarentena, Pizarro ha ofrecido varias entrevistas por redes sociales donde, en su discurso, sostiene que no fue la mejor decisión haberlo dejado fuera de Rusia 2018. Unimos frases de Claudio, con los argumentos de quienes opinan que debió estar en la Copa del Mundo, y los hemos contrastado con data. Este fact-checking puede ayudar a un debate sin fecha de caducidad.

-"Yo veía a Ricardo Gareca como técnico pensante"

Tiene razón el ‘Bombardero de los Andes’. El entrenador argentino debe calificar como el más analítico que ha tenido Perú en los últimos cuarenta años. Tanto así, que una de sus fotos se convirtió en el ícono reflexivo de un país tantas veces apurado. “Pensá”. Y Gareca tuvo que pensar para plantear el recambio generacional en marzo del 2016 y dejar de lado no solo a Pizarro sino también a otros jugadores símbolo como Juan Vargas. Desde Deporte Total podemos informar que el ‘Tigre’ no llamó a nadie de los que fueron dejados de lados desde aquel tiempo. Es cierto que no llamó a Pizarro, pero tampoco a Vargas, Advíncula, Zambrano o al mismo Farfán. De esos cinco, tres tocaron la puerta de la Videna. Y volvieron.

Y también Gareca tuvo que pensar cuando Guerrero estaba suspendido por dopaje. ¿Fue opción Pizarro? Por supuesto. A continuación vamos a detallar lo que se discutió en una extensa reunión del cuerpo técnico de la bicolor, donde el tema de agenda fue Claudio. En ese debate, lo que pesó para dejarlo de lado fueron sus números en la temporada 2017-2018 con el Colonia. Pizarro solo anotó un gol en esa campaña, descendió con su club y ocupó el puesto 23 de todo el plantel en el ránking de minutos (el ’14′ solo jugó la sexta parte de todos los minutos disputados por el Köln en la temporada).

-"Se pudo haber hecho algo más contra Dinamarca"

A los que estuvimos en Saransk nos sigue doliendo ese 1-0, esa escapada de Poulsen. Claro que se pudo hacer más, sobre todo en un primer tiempo donde Perú controló mejor la pelota y provocó algo de peligro en el arco de Schmeichel. La principal crítica a Gareca está relacionada a la jerarquía del ‘Bombardero’ y a su biotipo que, según algunos seguidores de Claudio, pudo ser gravitante frente a los daneses. Pasemos a los números.

Sobre el juego aéreo: Pizarro tiene veinte goles con la selección peruana y solo dos fueron de cabeza (los dos frente a Bolivia en la Copa América 2007). Y sobre su contextura física, volvamos a ese partido frente a los bolivianos. Aquella vez, Pizarro (1.84 m y 29 años en aquel torneo) superó a dos defensores con menor talla como Ronald Raldes (1.80 m) y Juan Manuel Peña (1.82 m). Los daneses tenían en su última línea a Kjaer (1.91 m) y a Christensen (1.88 m).

Y sobre la jerarquía, hay muchas distancias entre las espectaculares cifras del '14' con sus clubes en Alemania y la selección. Con la blanquirroja en el pecho, Claudio nunca le hizo un gol a una selección europea (tuvo oportunidad de hacerlo ante Bélgica en 1999 y ante España en el 2004). Fuera del continente americano, 'Pizza' solo le anotó a Túnez (África) con el cobro de un penal en el 2012.

Perú volvía a una Copa del Mundo tras 36 años y el primer rival fue Dinamarca. (Foto: GEC)

-"Pizarro hubiera sido un buen recambio"

Es difícil hacer un análisis de esa afirmación porque los antecedentes son escasos. En los procesos de ‘Pacho’ Maturana, Paulo Autuori, Chemo del Solar y Markarián; Pizarro fue titular y capitán indiscutible. Y cumpliendo ese papel de referencia es que anotó 19 de sus 20 goles con la selección. Solo una vez, Claudio anotó siendo un recambio. Fue el 7 de octubre del 2006, en la derrota 3-2 frente a la selección chilena.

Dentro de este rubro queremos sumar otras variables: por ejemplo su papel dentro del colectivo. El periodista de esta casa, Juan Aurelio Arévalo, mostró en una columna los alcances de esta producción del atacante del Werder Bremen: en 17 años jugando Eliminatorias, solo tres pases de Pizarro terminaron en gol.

Y si queremos centrarnos en el penal que falló Cueva, recordemos lo que el mismo Pizarro comentó en una de sus últimas entrevistas: “uno de los goles que más lamento haber fallado fue el penal ante Argentina por Eliminatorias”. En toda la carrera de Pizarro, solo tiene un gol oficial vía penal (ante Bolivia en la Copa América 2004).

Claudio Pizarro jugó su último partido en la selección peruana en marzo del 2016. (Foto: AFP)

-"Para un torneo corto como el Mundial, hubiera ayudado"

Si sus estadísticas con el Colonia en el 2017-2018 no son argumento suficientes para algunos ahora mencionaremos la producción de Claudio Pizarro en torneos oficiales cortos. Solo ha hecho 4 goles, todos en Copa América: 3 a Bolivia y 1 a Venezuela. Para esa variable, hacer comparaciones con Paolo Guerrero hasta sería de mal gusto.

También nos podemos remitir a otro factor que se ha discutido mucho: los goles decisivos. Si solo nos enfocamos en los goles oficiales de Pizarro, los únicos que determinaron una victoria para Perú fueron los goles a Ecuador en las Eliminatorias para Brasil 2014 y el gol a Venezuela en Chile 2015. Sus otros tantos fueron en victorias por más de dos goles o en encuentros donde el resultado acabó siendo empate o derrota.

Dentro del análisis a su baja producción en los últimos años no podemos centrarnos solo a su edad (42 años), sino que el Colonia que descendió el 2018 y el actual Werder Bremen, han sido equipos que pelean el descenso, que tienen casi siempre la situación de adversidad en el campo de juego. En resumen: equipos chicos. La gloria obtenida por Pizarro en Europa fue en clubes grandes: el Bayern Múnich y un Bremen que peleaba arriba, como aquel finalista de la Europa League en el 2009. Pizarro produce en una situación de abundancia ofensiva. Así que el argumento de “unita iba a tener, Pizarro”, no la podemos derrumbar desde la subjetividad, pero sí otorgarle un enorme beneficio de la duda.

Y finalmente, Claudio Pizarro no fue al Mundial porque ya no era parte del plantel ni tampoco había intentado un acercamiento. “Yo me fijo hasta en lo que declaran”, ha reconocido Ricardo Gareca. Ya un entrenador mundialista, Tim, cometió el error de subir al tren a Teófilo Cubillas quien, a pesar de su jerarquía, no había sido parte del proceso previo. Y ya sabemos cómo terminó eso. ¿Había alguien con esa experiencia dentro del grupo de trabajo de la selección? Sí, y se llama Juan Carlos Oblitas.

Zlatan Ibrahimovic también se quedó sin Rusia 2018, por haber quedado al margen del proceso sueco durante las Eliminatorias. No sé si en Malmö o en Estocolmo siguen discutiendo por la ausencia del atacante escandinavo. Aquí se seguirá discutiendo la ausencia de Pizarro en Saransk, Ekaterimburgo y Sochi. Para esos hinchas, que quieren seguir con esta discusión, les alcanzamos estos números. Lleve casero, sin compromiso.

Claudio Pizarro y el lamento por no ir al Mundial. (Instagram)

