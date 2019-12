Raúl Tola Pedraglio / Programa La Locomotora*

Claudio Pizarro ha declarado que esta sería su última temporada en el Werder Bremen, sin embargo si bien piensa en el retiro, este no se daría en junio próximo, ya que aún tiene en mente regresar al Perú y jugar en Alianza Lima.

► Tottenham: Mourinho invitó al recogepelotas de la remontada en Champions League a comer con el equipo

► Sorteo dejó a Portugal en grupo de la muerte junto a Francia y Alemania

Jugadores de Alianza Lima cantaron 'Gallo Negro' tras ganar el Torneo Clausura. (24.11.19)

Tú llegas a Bremen con poco más de 20 años. Ayer conversé con algunas personas que te recibieron a esa edad y se acordaban del Claudio Pizarro que llegó aquí y se sorprendía por todo lo que veía. ¿Cómo eras?

Yo vengo del Perú y el único país al que había salido era Argentina. A Europa y a Estados Unidos, nunca. Cuando llego veo una ciudad con una infraestructura totalmente distinta a la del Perú. Una ciudad limpia, ordenada. Y voy aprendiendo un montón de cosas que no estaba acostumbrado a ver y me sorprendían. Pero yo creo que tengo una cualidad: soy una persona muy observadora. De acuerdo a lo que veía daba movimientos o empezaba a hablar, a conversar. Y, obviamente, lo primero para mí era el fútbol.

La historia de tu llegada aquí es increíble. Estabas planeando fichar por el Betis cuando un presidente del Werder Bremen, que es banquero, va a hacer una auditoría a un banco en Lima y te ve entrenar a través de un hueco en la puerta del estadio de Alianza…

Esa es una historia cierta. Justo cuando las cosas me estaba yendo bien en Alianza aparecieron estos dos clubes: el Betis y el Bremen. Teniendo 19 o 20 años, te dicen: “¿Alemania o España?” Hablas español y, lógicamente, respondes: “Me voy a España”. Pero mi padre y mi representante conversaron conmigo y me dijeron: “Vemos que [el Werder Bremen] es un club serio, creemos que te puedes adaptar mejor”. Entonces digo: “Bueno, vamos para allá”.

Por esos días jugaste un partido por Alianza donde metiste cinco goles…

Ese partido lo fue a ver el presidente del Bremen…

Eso te ayudó mucho, ¿verdad?

Sí, creo que sí. Yo no tenía la menor idea de que estaban yendo a ver el partido, pero sí sabía que habían equipos interesados. Estaba teniendo un buen año en Alianza, justo ellos va a ver ese partido y tengo la oportunidad de hacer cinco goles. Contra el Unión Minas, si no me equivoco…

¿Qué significa Alianza Lima dentro de tu carrera?

Yo de chico iba a la tribuna sur y he sido hincha de Alianza siempre, toda la vida. Porque mi padre es hincha de Alianza, siempre me llevaba al estadio y había un grupo del barrio que era muy hincha de Alianza. Cuando tuve la oportunidad de jugar en Alianza fue para mí sueño cumplido: jugar en el equipo del que desde chico había sido hincha. Ahora te digo que fue un sueño cumplido a medias, porque la idea era salir campeón. El primer año que juego en Alianza quedamos segundos. Había dos clásicos, junto con otros jugadores importantes tuvimos que irnos a jugar con la selección y el equipo pierde puntos importantes. El siguiente año estábamos con una racha espectacular, íbamos para campeones y yo me tuve que venir a Bremen faltando tres meses para que acabe el campeonato. Ese año también quedamos segundos.

Pizarro con un hincha de Alianza en Bremen.

¿Es real esa posibilidad de la que se habló mucho, que te retires jugando en Alianza?

Yo siempre he dicho que nunca cierro ninguna posibilidad ni voy a cerrar ninguna posibilidad, porque no sé qué pueda pasar más adelante. Lo he dicho siempre: me encantaría volver a jugar en el Perú y salir campeón del fútbol, peruano. Obviamente, con Alianza. Pero llegó un punto en que comenzaron a hablar allá, a decir que yo estaba yendo, que ya habían conversado conmigo. Yo no había conversado con nadie ni nada por el estilo. Pero sí, siempre he dicho que esa posibilidad está abierta y que es una idea que tengo. Porque es algo que me gustaría conseguir: salir campeón del fútbol peruano.

Claudio Pizarro en Alianza Lima un sueño en camino de cumplirse

¿Se acaba esta temporada aquí en el Werder Bremen y existe esa posibilidad? ¿Por lo menos a jugar seis meses a jugar a Alianza con 42 años?

No lo sé. No te lo puedo decir ahora.

Pero sí me puedes decir si te gustaría…

Lo he dicho muchas veces. Esa posibilidad la dejo abierta. Obviamente, quiero salir campeón del fútbol peruano y si lo voy a hacer voy a hacerlo con Alianza. Pero no voy a ir para allá, a jugar por Alianza, si no voy a poder rendir.

Pesquero, Alianza, el Bremen, el Bayern, el Chelsea, el Colonia: ¿en qué equipos te has sentido en casa?

En todos. Soy una persona que se identifica mucho con los equipos en los que ha jugado. Y me he sentido muy bien en todos los equipos. De las dos experiencias que no fueron tan buenas, por no haber jugado —como en el Chelsea— o por descender a la segunda —como en el Colonia—, uno aprende. Yo llego al Chelsea por pedido de Mourinho, que en ese momento era uno de los mejores entrenadores del mundo. Para mí fue algo muy especial, una experiencia muy bonita. Lamentablemente, no tuve la posibilidad de jugar porque a los tres meses que yo llegué lo sacaron del equipo.

Claudio en una fecha del Día del Hincha Blanquiazul. (Foto: Fernando Sangama)













Pizarro en un homenaje de Alianza cuando la selección jugó en Matute. (Foto: Leo Fernández)

Claudio Pizarro jugó en el 98 y 99 en Alianza. (Foto: El Comercio)

* Esta entrevista es de creación del programa La Locomotora (www.lalocomotora.pe) con una producción de MU Marketing & Content Lab.