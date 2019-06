Pizarro: el libro sobre el ‘Bombardero’ explica su vigencia en la Bundesliga | Reseña

El nombre de Claudio Pizarro es motivo de polémica en el Perú. Querido y odiado en proporciones similares principalmente por su desempeño al nivel de la selección nacional y su rol como capitán de la misma, el delantero sigue haciendo goles con 40 años a cuestas y es un ícono de la Bundesliga. Sobre esa figura parte “Pizarro, la biografía” de Reimar Paul.

En los 13 capítulos que conforman el libro (182 pp), el periodista alemán aborda todo el perfil profesional, sus fracasos, sus éxitos y no escatima en detalles sobre la vida del atacante y hechos muy poco conocidos de quien considera “el mayor ídolo del SV Werder Bremen en los últimos 20 años”.

Sin dejar de reparar en críticas para con los excesos de su juventud y declaraciones contra sus entrenadores que le valieron graves reprimendas, Reimar Paul elabora un perfil del centrodelantero peruano enfocado en los aspectos más importantes de su vida profesional.

Es particularmente relevante, en ese sentido, el relato de cómo Pizarro fue fichado por primera vez por el SV Werder Bremen en 1999, pese a tener ya un pre contrato firmado con el Real Betis de España.

Esto gracias a una conversación sazonada por ingentes cantidades de pisco sour entre el padre de Claudio, un oficial en retiro de la Marina, su representante Carlos Delgado y Jürguen L. Born, entonces presidente honorario de la junta del club. En dicha cita, Born apeló al “amor al orden” del padre de Pizarro porque “para él sería importante que su hijo llegue a un país en el que reine el orden”.

Otro capítulo destacado es aquel que Reimar Paul dedica a la presencia de Pizarro en la selección peruana. El autor señala que en el Perú el ‘Bombardero de los Andes’ “tiene la reputación de un alborotador, un causante de estrés, y alguien que ha dado demasiado poco por su país”.

En esa línea, indica que en aquellos años “todo el combinando nacional peruano se encuentra en desorden porque los resultados no llegan” y el capitán de aquel equipo era el propio Pizarro.

-La vigencia de Pizarro-

El periodista dedica un capítulo para intentar responder la interrogante detrás de la vigencia del delantero peruano en la Bundesliga. Explica que esto “se debe, entre otras cosas, a que raramente se ha lesionado de forma seria” siendo la más importante la fractura de cráneo que sufrió jugando con la selección peruana el 2004 (durante la Copa América realizada en Perú).

Al respecto, Reimar Paul recoge el testimonio de Giovane Élber, ex compañero de Pizarro en el FC Bayern Múnich, quien señala que el goleador de mayor edad en la liga alemana no se ha lesionado porque “nunca entra de lleno a la hora de disputar un balón”. Élber consideró a su ex colega como “un viejo zorro”.

Destaca, asimismo, el profesionalismo asumido por Pizarro desde el 2012 con su segunda estadía en el FC Bayern Múnich. El delantero varió su dieta, dejó la vida nocturna y se dedicó totalmente a los entrenamientos “llegando primero y yéndose al final”.

“Pizarro, la biografía” es un libro para conocer más acerca de la carrera del futbolista peruano más exitoso de todos los tiempos a nivel de clubes, las razones detrás de su vigencia y popularidad en Alemania y la ambición detrás de un delantero que con 40 años se niega a dejar de hacer historia en la Bundesliga.

Ficha:

“Pizarro, la biografía” (Planeta 2019) de Reimar Paul se encuentra a la venta en las principales librerías del país a S/ 29.90.