Tan natural, como las definiciones en Bundesliga con las que desde muy temprano levantó de sus camas a una generación entera de peruanos, se mostró Claudio Pizarro en esta amena charla con El Comercio. Muy sencillo y transparente hasta para admitir que su imagen en el fútbol europeo, de élite, brillará por su ausencia. De hecho, hablamos de un jugador irrepetible. Capaz de rozar los doscientos tantos en la liga alemana (197) y colarse entre los máximos artilleros sudamericanos en competiciones europeas (48). Ahora bajo el cargo de embajador del Bayern Munich, el ‘Bombardero de los Andes’ pone su lupa en el actualidad y desdramatiza su nostalgia por no jugar más.

-El retiro conlleva un proceso, ¿estabas preparado para ese ‘día después’?

Una de las cosas que sabía que iba a extrañar es el camarín. Es un ambiente muy especial donde hay muchos jugadores y una dinámica distinta. Pero al margen de eso, ya he estado preparándome, año tras año, a lo que iba a ser terminar mi carrera. No es fácil. A mí me tocó vivir una situación extraordinaria por esta pandemia. Estaba preparado para el retiro, pero no para la pandemia. Entonces, fue un cambio distinto al que me esperaba.

-Distinguiste al valor del vestuario, ¿de todos los vividos con cuál te quedas en tantos años de carrera?

Voy a elegir uno y es el del Bayern Munich del 2012-2013 (campeón de todo con Jupp Heynckes). A veces uno consigue objetivos, pero el equipo no se engrana o llega a compenetrarse totalmente. Siempre hay un jugador que no está contento o cosas por el estilo, porque hay tantos egos. Entonces, ese año del 2012-2013 fue muy especial porque se obtuvo títulos y nos divertimos mucho en el camarín. Fuera y dentro del campo también. La pasamos muy bien.

-¿Y cómo apagas el fuego de la competencia que ya no tienes?

Siempre fui muy competitivo, así que es algo que necesito dentro de mí. Comencé a jugar un poco de golf. Lo dejé. Ahora nuevamente voy a empezar. Con amigos. Jugando cartas, tal vez. Dentro de la familia también hacemos juegos. Así que es una de las cosas que les inculco a mis hijos. Poder competir y tratar de dejar todo para cumplir el objetivo.

Claudio Pizarro conversó en exclusiva con El Comercio

-Hablando de la alta competencia, nos tocó seguirte por años en Champions League, Bundesliga o en una final de Europa League. ¿Por qué crees que después de Claudio Pizarro, los peruanos no hemos podido consolidar otro delantero en Europa?

Me van a extrañar. Me van a extrañar (risas). A ver, yo creo que en el Perú hay jugadores con muchas cualidades. Es impresionante. He ido a ver partidos en divisiones menores en el Bremen y en el Bayern y no encuentro jugadores con la calidad que hay en Perú. Pero en el desarrollo, en esa ambición para conseguir cosas y en ese profesionalismo hay un déficit. Y eso es en lo que hay que trabajar. Ese ese el problema que tenemos. Por eso es que no está apareciendo ningún jugador especial que pueda llegar a ese nivel. Va a ser muy complicado. Poder tener esa jerarquía de jugar en campeonatos importantes. Una cosa te da para el campeonato nacional y otra para poder competir en cualquier país.

-Y esa jerarquía no se compra en la farmacia. La que tienen Suárez o Cavani en Uruguay, por ejemplo. O los Pizarro, Guerrero y Farfán en Perú.

Por eso, te das cuenta que los brasileños, argentinos o uruguayos mantienen un nivel de selección. En todos los Mundiales están presentes. Eso te da jerarquía. Para Perú no era clasificar a un Mundial después de tantos años y ya. Era seguir desarrollando los niveles juveniles. Seguir sacando jugadores y aprovechar el momento. Enseñarles a los chicos lo importante que es mantenerte ahí. No porque tú llegaste, lo que viene detrás ya no interesa. No pensamos a futuro. No veo algo que nos pueda mantener en ese nivel y es preocupante.

Claudio Pizarro jugó en Alianza Lima entre 1998 y 1999. Se retiró de la actividad del fútbol a mediados del 2020. (Foto: El Comercio)

-Después de Pizarro, Guerrero o Farfán, ¿quiénes?

Bueno, los jugadores que tenemos ahora en la Selección. Son los más importantes. Está Tapia, Aquino. Cueva que no pasa por un buen momento y los chicos que vengan detrás.Lo que se ha dejado en la Selección es algo importante. Ahora lo que viene es que estos chicos que pudieron clasificar al Mundial, después de tantos años, puedan dejar eso a los jóvenes que vengan detrás. Es importante trabajar en las juveniles para que puedan salir chicos con las cualidades natas que tiene un jugador peruano.

-¿A Lapadula lo sigues?

He visto los partidos de Selección, no los que está jugando en Italia. Es un jugador interesante y va aportar. No es tan joven tampoco, pero tiene movimientos interesantes.

-¿De Santiago Ormeño tienes conocimiento?

De él no. No lo he visto, pero sí me comentaron. Ojalá que decida jugar por Perú y no por México. Son decisiones personales que uno debe tomar.

-Lapadula nació en Italia y Ormeño en México, ¿es un indicio que estemos buscando a los delanteros fuera?

Sí. Al final son peruanos. Nuestra situación no es la mejor en estos momentos. Así que hay que trabajar para que esto mejore y puedan salir chicos con cualidades para emigrar.

Claudio Pizarro es imagen del nuevo auspiciador del Bayern Munich.

-¿Te sorprende lo que viene haciendo Renato Tapia en el Celta?

No. Para nada. He hablado muchas veces con él. Hemos tenido conversaciones personales cuando yo estaba en la Selección y no tenía ninguna duda que el chico iba a conseguir cosas importantes en su carrera. Él tiene las cosas muy claras en la cabeza. Y lo he dicho cada vez que me preguntan quién puede ser el siguiente capitán. Lo veo a él. Viene haciendo muy bien las cosas en el equipo en el que está.

-¿Lo ves llegando a un equipo más grande?

Yo creo que sí. Está haciendo las cosas bien. Si ese desarrollo viene como viene podría llegar a un equipo más grande.

-Si del Bayern te piden recomendar a un jugador peruano para tenerlo en sus filas, ¿qué nombre darías?

Si me preguntan por alguno que podrían contratar, te diría Renato. Por el momento que está pasando. El fútbol es de momentos y hay que aprovecharlos.

-¿Qué impresión te deja Juan Reynoso en Cruz Azul? ¿Lo ves como opción a futuro en la Selección?

Por supuesto. Es una posibilidad. Viene haciendo las cosas muy bien en el fútbol mexicano y yo creo que a él también le gustaría ser técnico de la Selección.

-En cuanto a tus entrenadores, tuviste a Hitzfield, Heynckes o Mourinho, pero lo que produce Guardiola en sus equipos es propio de un artista.

Es un buen estratega diría yo. Plantea muy bien los partidos, analiza muy bien a los rivales. Sabe perfectamente cómo dañarlos. Esas son algunas de las cosas que podría destacar de él. Obviamente tiene otras virtudes, pero creo que la que marca diferencia con los otros entrenadores es esa. Que es muy buen estratega.

-Hace poco te comparó con Benzema. Es un técnico que a sus atacantes les pide ser muy funcionales.

Sí. Yo desde que empecé mi carrera era un jugador que necesitaba estar permanentemente en contacto con el balón. Una de las cosas que me pasaba, sobre todo en la Selección, era que yo no estaba siempre parado en el área. Salía y me movía por todos lados. Y cuando voy desarrollándome en mi carrera y adquiriendo más experiencia, busco centrarme en quedarme en el área y no salir tanto. Es entonces que llega ‘Pep’ al Bayern y me dice: “Claudio, tú no eres un jugador así. Tienes que salir del área, ven a jugar, búscame la pelota, ven al uno-dos, vuelve a entrar, sal, regresa”. Y verdaderamente mi estilo siempre fue así. Yo lo quise cambiar por tener la oportunidad de anotar más. Eso me pasó con ‘Pep’.

-¿Con 25 o 26 años, como Guardiola mismo dice, te hubiese hecho todavía un mejor jugador del que fuiste?

Yo creo que sí. Sin duda, es un profesional con mucha experiencia. Ha estudiado mucho para llegar y conseguir lo que hizo. Siempre dije que aprendí de mis entrenadores. Algo de cada uno. Y con ‘Pep’ aprendí mucho. A pesar que lo tuve cuando yo tenía 34 o 35 años. Esa intensidad de jugar siendo ofensivo es la manera en que yo pienso el fútbol también. Producto de eso es que estuve tanto tiempo con él.





Claudio Pizarro y Pep Guardiola coincidieron en Bayern Múnich entre el 2013 y 2015. (Foto: AP)

-¿Al Bayern actual de Flick lo ves superior al de Heynckes?

Superior no lo veo. Sí muy compenetrado. Bien como grupo y equipo. Después de haber ganado prácticamente todo el año anterior, va a ser complicado superarlo en este. Pero creo que el equipo tiene esa jerarquía. Entra un jugador, sale otro y mantienen el mismo nivel.

-La ausencia de Messi y Cristiano en cuartos de final de la Champions llama la atención, ¿Mbappé y Halland son ese cambio?

Son jugadores que han mostrado que tienen mucha calidad. Obviamente en el camino deben seguir desarrollando virtudes. Tienen cualidades impresionantes. La gente los está viendo y están disfrutando. Ya no se ve a Cristiano o Messi, porque siempre va a primar el equipo ante cualquier individualidad. Siempre fue importante Messi cuando tuvo un equipo alrededor que ayudaba. Lo mismo con Ronaldo. Son jugadores extraordinarios que te pueden resolver un partido con una individualidad. De eso no hay duda. Al final los que ganan los campeonatos son los equipos que están muy bien compenetrados y llegan a desarrollarse de la mejor manera.

-¿Messi continúa siendo el mejor futbolista del mundo?

Yo creo que por todo lo que ha hecho y por las cualidades que tiene sigue siendo uno de los mejores. A mí me gusta mucho Neymar. Lo he dicho varias veces. Como jugador es muy especial. Lamentablemente hay cosas que para él son más importantes (risas). Si se concentrara completamente en el fútbol podría alcanzar más cosas de las que ha conseguido.

-Te vi en la publicidad de la cerveza el otro día, ¿te va bien la actuación?

No mucho (risas). Pero es parte dé. Ahora es una nueva etapa de mi carrera. Con lo de embajador y con las leyendas de Munich estoy haciendo un poco de comerciales. Trabajo con los auspiciadores y es lo que hay que hacer. La verdad que me divierte.

-Es un tema tabú la cerveza en el mundo del fútbol, pero, ¿siempre puede haber lugar para tomar una, verdad?

Simplemente hay que encontrar el momento. Obviamente todo en exceso hace daño. Pero si te quieres tomar una en la tarde porque salió el sol o vas a hacer una parrilla, no hay problema. Si te quieres tomar una con tus amigos, tampoco lo hay si es que no tienes que trabajar al día siguiente. Uno tiene que encontrar el momento y las situaciones para divertirse, porque no todo es trabajar.

