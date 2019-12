Raúl Tola Pedraglio / Programa La Locomotora

Claudio Pizarro desde Bremen respondió de todo. El atacante peruano habló de su trayectoria, de su retiro y también de la selección peruana. El ex seleccionado también se refirió a la actual relación que tiene con algunos futbolistas y en especial con Paolo Guerrero.

En el mundo del fútbol, que es tan competitivo, ¿se puede hacer buenos amigos?

Sí. Obviamente no tienes el contacto a diario, porque muchos se van moviendo. Pero cada vez que te encuentras con ellos es una alegría inmensa, se conversa de todo y la pasamos muy bien.

¿Quiénes son tus mejores amigos del fútbol?

Es complicado, tengo varios: el brasileño Giovane Élber es una de las personas con las que comparto mucho todavía. Bastian Schweinsteiger, con quien hace mucho no hablo porque se ha ido para Chicago, pero espero que vuelva en algún momento. Owen Hargreaves, que jugó conmigo y ahora está viviendo en Inglaterra, cada vez que voy para allá lo veo… Roque Santa Cruz, a pesar de que a Roquito no lo veo hace años…

…Y además competían por el puesto.

Sí. Nos queremos mucho y tenemos una relación muy especial. Martín Demichelis, que ahora entrena a las inferiores del Bayern… A Juan Manuel ‘cabezón’ Vargas tampoco lo veo mucho porque está por allá, pero tratamos de comunicarnos cada vez que se puede, cada vez que voy a Lima lo veo…

¿Y Paolo [Guerrero]?

Con Paolo tengo una buena relación, digamos. Es simplemente que —después de todo lo que sucedió cuando él tuvo el problema que tuvo— su mamá salió a decir algunas cosas que obviamente no eran ciertas. Posteriormente pidió disculpas, pero me sorprendió mucho que Paolo no tuviera la delicadeza de darme una llamada o decirme algo al respecto. Porque él me conoce de muchos años. Él ha estado en mi casa acá. Yo lo he ayudado con muchas cosas. Siempre le tuve una estima muy grande. Después de eso, no hemos tenido la misma relación o no ha habido ese contacto que había antes…

En esta conversación, hemos pasado revista a una trayectoria de veinte años de fútbol profesional aquí en Europa, más si sumamos los años en Perú. Si tú pudieras resumir todos esos años en una palabra, ¿cuál sería?

Experiencia. Éxito. Disfrutar. Es que es muy difícil… Creo que he aprendido mucho. Aprender.

