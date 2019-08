Claudio Puelles: “Voy a lograr mi objetivo en UFC México, estoy mucho más maduro”

El peleador peruano Claudio Puelles volverá al octágono de UFC el próximo 21 de setiembre –15 meses después de su último combate– para enfrentar al brasileño Marcos Mariano en la Ciudad de México, una plaza que ya conoce.

Puelles, de 23 años, considera que ahora es un atleta más maduro y asegura que se llevará la victoria para “tener un nuevo recuerdo de México”, país en el que hace tres años disputó la final del reality TUF Latinoamérica 3 contra Martín ‘Toro’ Bravo.

El ‘Niño, del equipo Pitbull Martial Arts Center (PMAC) de Iván ‘Pitbull’ Iberico, cuenta también que viajará tres semanas antes del combate a la Ciudad de México para un trabajo de acondicionamiento físico.



–Tu última pelea fue en mayo del 2018, ¿a qué se debe esta ausencia de más de un año?

Tenía que descansar algunos meses por las lesiones que tuve en la pelea [en Chile en mayo del 2018], porque los golpes dejaron algunos estragos. Me estuve recuperando y a los seis o siete meses ya estaba listo para pelear. Me convocaron para el UFC de Argentina [Jesús Pinedo entró en su lugar], pero seguí teniendo algunos problemas, nada de la pelea anterior, sino de la rodilla.

–¿La rodilla izquierda? Recuerdo que tuviste problemas en peleas previas por eso…

Tengo ahí dos operaciones, me estuvo molestando por momentos. No al entrenar, pero a veces después de hacerlo me empezaba a doler. No me dejaba prepararme para una pelea, por lo que tuve que parar algunos meses, hacer rehabilitación y ahora sí he vuelto bien.

–¿Te sientes al cien por ciento de tus capacidades?

Tengo suficiente para hacer un buen campamento para ganar una pelea. En mi último campamento para Chile, por ejemplo, no pude entrenar lucha y casi no podía patear. Prácticamente solo entrené piso y boxeo.

–La pelea de Chile fue bastante dura y tuvo un final épico, ¿cuánto te hizo madurar esa experiencia?

Te enseña mucho. Me he dado cuenta de muchas cosas con la edad, pero también por experiencias como esa pelea me han hecho darme cuenta de hasta dónde pudo llegar. A veces pensamos que no podemos resistir una paliza, mira la pelea de [Yoel] Romero contra [Paulo] ‘Borrachinha’, pero después vives una experiencia parecida y te das cuenta de que también puedes aguantarlo. Eso fue lo que me pasó a mí.

🇵🇪 ¡ARRIBA PERÚ! 🇵🇪#UFCxFOX | Claudio Puelles estaba recibiendo mucho castigo y prácticamente tenía la pelea perdida frente al brasileño Felipe Silva, pero con una gran movimiento logró encajar una llave de rodilla para quedarse con una sorprendente victoria en #UFCChile pic.twitter.com/1V6s86EJnh — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 19, 2018

–Pelearás contra Marcos Mariano, otro oponente brasileño, ¿ya han diseñado la estrategia para la pelea?

Él es un buen rival. Lo vimos cuando aceptamos la pelea y hemos visto qué áreas trabajar, sobre eso planeamos el campamento. Por lo menos un entrenamiento al día es específico para la estrategia, en eso me enfoco con mi ‘head coach’, Iván ‘Pitbull’ Iberico. Pero también hago entrenamientos más generales, porque quiero mejorar en todas las áreas.

–Te he escuchado hablar con tus compañeros y amigos sobre la pelea contra Marcos Mariano y percibo más ímpetu que en otras ocasiones…

La última vez gané, pero prácticamente estaba perdiendo la pelea. Ese no es mi estilo de pelea. Yo soy alguien que va con todo con todo, domino a mis rivales y buscó la finalización. Y mucha gente ni siquiera sabe cómo soy como peleador.

–¿Un estilo como el que mostraste en el TUF?

Exacto, como el del TUF, ese es realmente mi estilo, Mucha gente no me vio en el TUF. Ahora va a ser muy diferente.

–La primera vez que peleaste en la Ciudad de México, en la final del TUF en el 2016, no te fue bien. ¿Cómo te sientes respecto al hecho de volver?

Cuando se anunció la cartelera de México también se anunció una en Uruguay bien cerca. Yo me dije ‘prefiero Uruguay de todas maneras’, porque no hay altura, es un nuevo lugar y en México me fue mal la última vez. Pero después lo fui pensando y me ofrecieron México. Tenía más tiempo para prepararme y decidí tomarlo. Quizá podía haber batallado para pelear en Uruguay, pero quiero cambiar lo que pasó hace tiempo. Sé que voy a lograr mi objetivo en UFC México, estoy mucho más maduro, sé que todo lo que pasé allá se va a esfumar, sé que voy a tener un nuevo recuerdo de México y no me voy a llevar un mal sabor.

–¿Sientes que esta pelea es una especie de revancha personal?

Sí, pero una revancha conmigo mismo, más que todo porque no hice las cosas bien la primera vez, no me concentré como debía. Lo tomé como una lección. Pero si ahora puedo ir y sentir que lo hice bien, ¡qué mejor para mí mismo! Esto es probarme a mí mismo que pude hacerlo bien, ahora sí lo voy a hacer bien.

–¿Viajarás antes a México para aclimatarte, tal como ha hecho tu compañero Carlos Huachín?

Sí, voy a estar en la Ciudad de México tres semanas antes del UFC. Ya sé lo que es la altura, la vez pasada me fui bastante más tiempo. Siento que con tres semanas es suficiente, pero de hecho es necesario. Haciendo un poco de acondicionamiento allá me voy a sentir más tranquilo.

–¿Has hecho o estás haciendo algún tiempo de trabajo psicológico para esto?

No es que esté yendo a un psicólogo, pero sí he hecho cosas diferentes que no había hechos antes. Ahora estoy 100% seguro de que la psicología es un factor muy importante. Cuando era más joven no lo creía, pero cuando estuve en un escenario grande –cuando perdí una pelea– me di cuenta de que la cabeza me jugó en contra. Me di cuenta de una forma mala, pero de alguna forma se aprende. Fue a cocachos, pero sirvió para darme cuenta de que tienes que estar 100% metido. Tienes que estar concentrado y esa vez no lo estuve. Ahora sí lo estoy, soy mejor peleador que antes y soy más grande, entonces yo tenía solo 20 años y ni siquiera tenía fuerza de adulto. Ahora me siento un peleador diferente.

Puelles confirmó que Iván Iberico (der.) estará en su esquina, pero aún no define quiénes más lo acompañarán. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

–En algún momento fuiste el más joven de PMAC y ahora eres uno de los más experimentados del equipo, ¿cómo asumes ese rol?

Recuerdo esos días como si fuera ayer [cuando era el más joven]. Me gustaba, pero siento que ahora mis compañeros me ven como lo que yo quería ser antes. Ahora ya estoy donde quería estar, peleando en grandes ligas, y me siento superbién por eso. He tenido algunas trabas que han hecho de que las cosas vayan más lento de lo que quería, pero acá estoy disfrutando cada paso que doy.

–¿Cambiar de división de peso es una posibilidad?

No se me hace fácil llegar a 70 kg [límite de peso ligero] desde hace cuatro años o más [risas], pero igual lo hago. Pero por ahora no pienso subir de peso, a menos que hagan algo con las categorías. Yo estaría feliz de pelear en wélter [77 kg], pero no voy a pelear contra gente que me sacará 8 o 10 kg, es muy arriesgado.

–¿Y bajar a peso pluma [65,7 kg]?

Me han dicho que baje a pluma, pero eso sí no pienso hacer. Sería una destrucción del cuerpo y jugármela con la recuperación; es decir, sí podría llegar al peso, pero de ahí a pelear bien es otra cosa. Y con mi estilo de desgastar al rival no me convendría.

–¿Qué has planificado para tu carrera después de la pelea de México?

Este año me gustaría cerrarlo con una pelea más. Me gustaría pelear rápido, quizá en diciembre, para descansar todo enero y hacer otra pelea más terminando el verano [del 2020]. Me gustaría estar una parte del verano tranquilo, descansando y de ahí volver.

–¿Y en el mediano plazo?

Escalar rápido en UFC, pero también tengo cosas muchas que quiero lograr: superarme mucho a mí mismo, aprender más, ganar campeonatos de ‘grappling’, competir en lucha olímpica. Sé que con eso no voy a ganar plata con en UFC, pero son metas personales, no todo es siempre por la plata. Pero mi enfoque ahora es ganar el 21 de setiembre.