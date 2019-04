Claudio Vivas tras caída de Cristal ante Godoy por Libertadores: "El árbitro no estuvo a la altura" | VIDEO

Sporting Cristal perdió 2-0 ante Godoy Cruz en Mendoza por la quinta fecha del grupo C de la Copa Libertadores. En conferencia de prensa el entrenador argentino Claudio Vivas cuestionó las decisiones del árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

Tras el pitazo final, el técnico argentino Claudio Vivas brindó una conferencia de prensa junto al mediocampista Horacio Calcaterra. La mayoría de preguntas estuvieron dirigidas al estratega, y en una criticó duramente al árbitro del cotejo entre Sporting Cristal vs. Godoy Cruz.

"El árbitro no estuvo a la altura del partido, tomó muchas decisiones equivocadas. Este señor no está en condiciones de dirigir un encuentro importante. No me estoy quejando de la derrota, ellos ganaron bien, pero el árbitro fue preponderante en el resultado", expresó Claudio Vivas en conferencia de prensa.

El técnico Claudio Vivas continuó argumentando dejando en claro que nunca habla de los árbitros, pero que las decisiones del juez venezolano Jesús Valenzuela tuvieron un efecto imperante.

"Godoy Cruz nos ganó bien, pero el arbitraje fue preponderante en el resultado", destacó Claudio Vivas.

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz. (Foto: AFP) (Foto: AFP)

Godoy Cruz recuperó las chances de seguir en carrera y se subió al segundo puesto del Grupo C de la Copa Libertadores 2019 al ganarle como local al peruano Sporting Cristal por 2-0 (parcial 1-0), en un partido jugado este martes en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza (oeste).

En la última jornada, a disputarse el 9 de mayo, Olimpia recibirá en Asunción a Sporting Cristal, que tiene chances mínimas de avanzar, mientras que Godoy Cruz y Universidad de Concepción se jugarán el segundo puesto en un duelo a todo o nada, con ligera ventaja para los argentinos, que tienen mejor diferencia de gol y serán locales en su bastión mendocino.