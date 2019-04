¿Quiénes son los jugadores con las cláusulas de salida más caras en el fútbol mundial?

Por Eliezer Benedetti



La apuesta por las jóvenes promesas del fútbol es, cada vez más, una prioridad para los grandes clubes de Europa. Así lo ha demostrado el FC Barcelona tras blindar a dos canteranos de La Masía con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros hasta el 2022. El conjunto blaugrana sabe muy bien que el relevo generacional en el club no debe pasar desapercibido. Para ello, ya comenzó a planificar su futuro no solo buscando fichajes al exterior, sino también dándole importancia a jugadores de su propia cantera, que ya dan señales de éxito. Es así que el cuadro español ha efectuado un estratégico movimiento con Ilaix Moriba (16 años) y Lucas de Vega (19), tras renovarles el contrato y, además, aumentarle la cláusula de salida a ambos, y llegar a valorizarlos en 100 millones de euros en el caso del primero.

Y es que un futbolista joven de mucha proyección y con capacidad de jugar en el primer equipo no puede escaparse de las manos del club, como ya ocurrió con otros jugadores criados en La Masía, que finalmente los debió recuperar pagando una millonada a otros equipos. Un ejemplo muy particular es el de Cesc Fabregas, quien migró muy joven al Arsenal para luego regresar al Barcelona en el 2011 a cambio de 40 millones de euros. O el de Gerard Piqué, quien al marcharse dejó poco más de medio millón en las arcas del club catalán y en su retorno, en el 2008, la operación generó ganancias por más 5 millones al Manchester United.



De esta manera, el Barcelona quiere mantener su típica calidad que ha atesorado siempre. Los azulgranas no quieren perder a las perlas que más están brillando en sus filas juveniles y por las que hace una inversión importante.

Ilaix Moriba, la 'joya' de 16 años que ha blindado el Barcelona. (Foto: EFE)

PROTECCIÓN VITALICIA

​

A propósito de las mencionadas cláusulas de salida, esa situación también se presenta con futbolistas que se han ganado un nombre en los grandes clubes europeos. Ello se debe a que distintos equipos buscan, a través del contrato, blindar a sus estrellas con una cifra millonaria que resulte prohibitiva para los interesados. Así podemos mencionar algunos jugadores como Karim Benzema, Lionel Messi, entre otros.



Tras la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, Benzema pasó a ser el jugador galáctico más caro del club español. A pesar de recibir muchas críticas por parte de los aficionados en los últimos tiempos, el delantero galo renovó hasta el 2021 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una cifra imposible de pagar por un delantero de 31 años. En la presente temporada, el francés ha evidenciado por qué es el más protegido de los merengues, pues es uno de los pocos que dignificó la camiseta blanca en medio de la crisis.

Así juega Ilaix Moriba, la joya del Barcelona. (Video: YouTube)

Por debajo de Benzema se encuentra Lionel Messi, quien cuenta con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros hasta 2021. Esa cantidad se debe a que el Barcelona no planifica la vida sin su máxima estrella. El ‘10’ argentino queda atado prácticamente hasta su jubilación en el Camp Nou. Y es que Messi pertenece a Barcelona, y Barcelona a Messi.



Asimismo, los nuevos galácticos Francisco Alarcón Isco y Marco Asensio cuentan con una cláusula de salida igual que la de Messi (700 millones) hasta el 2022 y 2023, respectivamente. Finalmente, para cerrar el top 5, el zaguero catalán Piqué renovó hasta el 2022 con los blaugranas con una carta de libertad que asciende a 500 millones.

¿Qué es la cláusula de salida? Es el monto que debe pagar un club interesado en un jugador sin la necesidad de negociar con el equipo dueño del pase. Es decir, pagando la cifra libera al futbolista. Pero también existe un acuerdo de las partes interesada para lograr la transacción. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo contaba con una cláusula de 1.000 millones con Real Madrid, pero esta descendió monumentalmente a 110 millones para así facilitar la marcha del portugués a la Juventus.



Siguiendo esa línea, encontramos grandes ausencias en la lista que lidera Benzema. Podemos mencionar dos nombres: Neymar y Kylian Mbappé. ¿A qué se debe que ellos no figuren en ese top de las cláusulas millonarias?

OFICIAL: Cristiano Ronaldo no será más jugador del Real Madrid, será traspasado a la Juventus, en una operación de rondaría los €100 millones. Así lo ha comunicado el Real Madrid CF: pic.twitter.com/AilmGw9YOr — Futbol digital (@Futboldigitales) 10 de julio de 2018

PROHIBIDAS EN FRANCIA

Este método de fichajes (cláusulas) se efectúa en muchos países, pero con mayor relevancia y frecuencia en La Liga de España; por ello, los nombres que figuran en la lista son específicamente del Real Madrid y del Barcelona. Sumado a ello, en las ligas domésticas de Inglaterra y, especialmente, en la de Francia no usan ese sistema para la transferencia de jugadores.

En la Ligue 1 ese tipo de disposiciones están prohibidas en el reglamento interno de cada equipo. Es decir, ni un jugador del torneo galo puede tener cláusula de rescisión y, teóricamente, su salida sería ‘gratis’. Por ello, Mbappé y Neymar son muy anhelados y están en la mira de todas las ligas top de Europa. Sin embargo, los clubes tendrían que persuadir a los futbolistas con una importante suma de dinero para poder concretar sus fichajes.



En la Premier League, por su parte, hacen uso del ‘transfer request’ como un recurso para emigrar hacia otro club. Este método trata de que los jugadores de la liga inglesa manifiestan su deseo de retirarse del equipo y solicitan formalmente que lo traspasen. El brasileño Philippe Coutinho, por ejemplo, quien eligió esa fórmula para lograr su liberación para salir del Liverpool y firmar por el Barcelona.