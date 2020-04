El espectáculo de WrestleMania 36 ya empezó, pero horas antes cayeron algunas críticas a la organización. Muchos fans han visto necesario que este evento continúe su calendario para entretenerse mientras pasan la cuarentena, pero otros no han concebido positivamente la idea de celebrarse sin público. En apoyo a estos últimos, se ha sumado CM Punk, quien no dudó en tirar dardos a la WWE.

En WrestleMania 29, hace siete años, fue la última vez que CM Punk compitió en el mayor evento de la WWE. El siete veces campeón mundial, estuvo rodeado de más de 80 mil fanáticos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ahora, el escenario para este fin de semana en WrestleMania 36 se torna completamente diferente: sin público por el coronavirus. Y eso es lo que no puede concebir el exluchador norteamericano.

“Me parece completamente imposible ver sin multitud, imposible. El público es el 100%, y esto se hace más evidente que nunca ahora mismo. Los fanáticos son los que impulsan lo que hacen los luchadores en el ring. Cuando luché, ese era mi jefe”, comenta CM Punk en una entrevista con The No-No Sports Report.

Así, sigue alimentando su premisa: “la audiencia está a cargo. El público abuchea y aplaude a quienes quieran. Te dicen si les gustan los movimientos, si están emocionalmente involucrados en el partido. Eso te dice a dónde llevarlo. Hay una bifurcación en el camino, el público quiere que vayas de cierta manera, puedes manipularlos, pero también pueden manipular el partido. Sin todo eso, joder, no sé lo que estamos haciendo.

Entonces, para CM Punk ese es uno de los factores por los cuales WrestleMania debió haberse pospuesto. “Continuar con el evento no fue la decisión correcta”, considera el exluchador. Quien se hacía llamar ‘El mejor en el mundo’ aclara que no intenta ser negativo con el evento, pero siente que opina lo que pocos en la compañía se atreven a opinar.

“Es decir, no lo canceles, programalo para otra fecha. Pero ¿todavía lo vas a hacer? Bueno, eso no es lo que hubiera hecho. ¿Estás haciendo dos días en lugar de uno? Está bien, eso no es lo que hubiera hecho, pero está bien. Y luego también pregrabaron cosas. Así que estoy seguro de que hay todo tipo de spoilers, ¿cuál es el incentivo para incluso verlo?, reflexiona.

Por último, CM Punk reveló que existen rumores de que algunos luchadores están enfermos por el coronavirus y opinó sobre el riesgo que esto significa. “Escuché muchos rumores sobre quién está enfermo y tú tienes a todos estos luchadores, ya sea que las normas de higiene haya cambiado o no, van a tener miedo a trabajar. Entonces aparecerá alguien enfermo y contagiarán a alguien más, y así es como el coronavirus funciona. En lugar de ser un líder (refiriendose a Vince McMahon) y hacerse cargo y decir: ‘Oye, sabes qué reprogramamos esto, reembolsemos a todos su dinero’”, sentencia.

