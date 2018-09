Colo Colo vs. U. Católica: Álvarez fue sustituido por una lesión y rompió en llanto Cristian Álvarez no pudo continuar en el clásico del fútbol chileno entre Colo Colo vs U. Católica. El defensor tuvo que ser sustituido al sufrir una lesión durante el encuentro

