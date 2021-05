Conforme a los criterios de Saber más

Durante ocho años, Colombia fue oficialmente el organizador del Mundial 1986, pero no lo llegó a hacer. Durante dos años, desde abril del 2019, es uno de los organizadores de la Copa América 2021, pero hoy, pese a la confirmación de la Conmebol, no existe la garantía de que pueda albergar el certamen.

Colombia se encuentra en una grave crisis social y se ha visto durante la última semana cómo las protestas ciudadanas se han multiplicado. Pese a ello se han jugado tres partidos de la Copa Libertadores en Barranquilla y Pereira. En el Junior-River, se escuchaban algunas explosiones, el Atlético Nacional ante Nacional de Uruguay tuvo que esperar unas horas, mientras que en el América de Cali-Mineiro, el gas lacrimógeno llegó a afectar a los jugadores.

La situación no es la mejor para la práctica deportiva. Incluso los capitanes de los clubes han solicitado a la Dimayor que no programe encuentros del torneo local, ya que entienden la situación que reina en el país. El certamen cafetero se encuentra en cuartos de final y por el momento no han podido continuar, pese al deseo de la organización.

Según nos comenta el periodista Juan Pupiales, de 24 France de Colombia, el tema de la paralización del deporte pasa porque “ninguna ciudad quiere acoger los partidos que quedan. Habían encontrado sede para el partido de cuartos en Envigado, pero horas después la ciudad lo rechazó”, nos comenta respecto al Cali-Tolima, que aún no logra definirse ya que solo alcanzó a jugarse la ida.

La crisis social, la pandemia y el problema con algunos los estadios -que no se pueden usar por algunas obras para la Copa América- son condicionantes que han paralizado el fútbol local. Sin embargo, la Libertadores sí pudo jugarse, pese al conflicto que se vivía en las calles. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla son las ciudades sedes para la Copa América y son donde las protestas más se han hecho sentir.

Esto se traslada a la Copa América, ya que, por ejemplo, hoy en Bogotá no está permitido el fútbol porque tienen una saturación de 96% de camas UCI, según nos comenta Pupiales.

“El fútbol estaba suspendido en Bogotá y sigue suspendido. No tenemos capacidad para la vida, mucho menos para el fútbol, tengamos un poquito de sensatez y sentido de las proporciones”, afirmó la alcaldesa Claudia López, quien el último jueves anunció que dio positivo a COVID-19, por lo que está aislada.

Queridos. Los médicos me han informado que tengo COVID19 y me han ordenado aislamiento y reposo.



Aunque seguiré pendiente de todos, por precaución quedará encargado en funciones el Secretario de Salud, Alejandro Gómez.



La concertación y el cuidado es el camino. Todo saldrá bien pic.twitter.com/N6INP1AEe2 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 14, 2021

Mientras tanto, El Tiempo informó que tres importantes auspiciadores del torneo no estarían dispuestos a dar su imagen al torneo en medio de la crisis que se vive. “No iban a participar en un torneo en un país de tan difícil situación de orden público y cuestionado por importantes organismos internacionales de no respetar los derechos humanos”, informó el medio norteño.

El otro antecedente que marca la preocupación con miras a la Copa América fue el aplazamiento de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. Estos estaban programados inicialmente a realizarse del 9 al 19 de setiembre, sin embargo, se pasó para el 25 de noviembre al 5 de diciembre.

“El alcalde planteó que un aplazamiento daría mayores garantías de que la población de deportistas estaría más protegida y sería un evento más seguro. A finales de noviembre y principio de diciembre los procesos de vacunación estarán mejor”, explicó Neven Ilic, presidente de Panam Sports, encargado de este certamen.

JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI-VALLE, CAMBIAN DE FECHA PARA NOVIEMBRE DEL 2021



🌎 El evento que reunirá a más de 3.800 atletas de las américas, se realizará ahora entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre del 2021.#PanamSports #Cali2021 #TodoxVos #TeEsperamos pic.twitter.com/CTAXVkLc7E — Panam Sports (@PanamSports) May 12, 2021

“Dicen que por la pandemia pero obviamente todo el mundo piensa que es por la situación social”, nos responde Juan Pupiales. Cali es el epicentro de las protestas de la ciudadanía que pide una reforma política y una economía más igualitaria.

RENUNCIA A UN MUNDIAL

Pero no es la primera vez que Colombia tiene complicaciones para realizar un evento de gran magnitud. De hecho, es el único país en renunciar a ser sede de un Mundial de Fútbol . Pasó en 1982 para lo que fue el Mundial de 1986.

Sí, Colombia pudo ser el testigo de las gambetas de Diego Armando Maradona, pero la falta de decisión por el financiamiento del certamen los dejó sin posibilidad a realizarlo, ni de jugarlo. En 1962 había sido su única presencia y tuvieron que esperar a 1990 para volver.

El entonces presidente de la Federación Colombia de Fútbol, Alfonso Senior Quevedo, había logrado que Colombia sea sede del mundial. La FIFA designó al país sudamericano como anfitrión el 9 de junio de 1974. “Nos vemos en Colombia 86”, anunció en el Santiago Bernabéu tras la final entre Italia y Alemania en España 82 en julio de ese año.

Sin embargo, solo meses después la realidad cambió. En noviembre de 1982 se escuchó lo que se temía. “El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia”. Lo dijo Belisario Betancur, presidente colombiano, que, como mal presagio, no estuvo en la final del mundial español.

“El evento nos tomó por sorpresa a los aficionados del fútbol, porque yo lo soy; y sin preparativos de ninguna clase, sobre todo financieros. Las exigencias de la FIFA eran imposibles de cumplir por la precariedad económica del momento, no solo la nuestra; todos los países de Latinoamérica habían suspendido los pagos de su deuda. Sin embargo, Colombia mantenía su palabra de honor para cumplir esos compromisos, sin que ello significara que tuviéramos los recursos para atender el campeonato”, respondió Betancur, en un especial de Francisco Escobar para la Revista Soho.





El apoyo político a la inversión en el Mundial fue el pilar que se cayó, y con ello toda la candidatura. Tampoco los privados asumieron el reto. Según explica Soho, en ese entonces realizar el Mundial costaría cerca de 11 millones de dólares. “No había preparación, ni había circulante. No había moneda”, sentenció el mandatario.

Ante las presiones de la FIFA para empezar con lo que se le pedía para la cita -adecuación de estadios (doce con capacidad para 40 mil personas), instalaciones de sistemas de comunicación, mejoramiento de aeropuertos, tarifas hoteleras, entre otros-, Colombia no respondía nada. Y ya habían pasado ocho años desde su nombramiento.

Finalmente, el 26 de octubre Betancur hizo oficial la renuncia a la organización del Mundial, solo cinco días después de que Gabriel García Márquez fuera anunciado como ganador del Premio Nobel de Literatura.

Así, llegó mayo de 1983, cuando la FIFA anunció que sería México el organizador del Mundial. El país azteca se convirtió en el primer país en celebrar la cita por segunda vez.

ATENTADOS CONTRA LA COPA

El único título de Copa América que posee Colombia lo ganó recién en este siglo y en el torneo que organizó en el 2001. Fue la oportunidad aprovechada al máximo, recuerdan muchos, ya que el torneo se disputó sin Argentina y con un Brasil que mandó a su equipo alterno.

La previa del torneo estuvo lejos del entusiasmo que genera un torneo de esta magnitud en nuestro continente. Ante la rotación de sedes, llegó el turno de Colombia de organizar el certamen.

El 2001 fue un año muy convulsionado en Colombia. Las conversaciones entre el Gobierno y las FARC se habían roto, cuando un año antes las autoridades de ambos lados emitieron un comunicado apoyando la realización del torneo. “Les decimos a los países participantes y a sus representantes en estas actividades futbolísticas que son bienvenidos, que los esperamos y que el proceso de paz los acompaña y les desea éxitos”, expresaron Víctor Ricardo, Alto Comisionado para la Paz de parte del Gobierno, y Raúl Reyes, jefe guerrillero.

El 11 de enero de ese año, un coche bomba explotó y dejó víctimas mortales en el centro comercial El Tesoro de Medellín, sede donde iba a estar Argentina. Mientras, paramilitares también creaban terror el algunos municipios. Esto despertó las dudas de los albicelestes sobre la seguridad en el país norteño.

En el 4 de mayo atacaron el hotel Torre de Cali, donde funcionaban las oficinas para la Copa América. La situación iba agravándose. Otro coche bomba explotó y dejó víctimas el 19 de mayo en Medellín.

Durante los últimos días de mayo, la policía colombiana encontró explosivos en cuatro ciudades, entre ellas Bogotá. En la capital, el 26 de mayo hubo tres atentados, lo que obligó a la Conmebol a notificar su preocupación por la seguridad, mientras Argentina decidía no ser parte. Fue el presidente Andrés Pastrana quien tuvo que salir a dar la cara para calmar las aguas y ofrecer lo que llamó “La Copa de la paz”, mientras una comitiva viajaba a Asunción para ratificar la sede. El presidente norteño tuvo que llamar a todos los presidentes de los países participantes para garantizar la seguridad de sus representados.

Estas medidas incluían el despliegue de entre mil y 2.500 agentes para cada partido. Los aficionados tenían que pasar hasta tres cordones de seguridad antes de ingresar a los estadios y se estableció una fuerte custodia en las concentraciones, hoteles y aeropuertos.

Sin embargo, el hecho que casi da por finalizado el torneo antes de que empiece fue el secuestro del dirigente de fútbol Hernán Mejía Campuzano el 25 de junio, tres semanas antes del inicio del torneo. Ante esto, la Conmebol dejó en ‘stand by’ la sede. Brasil apareció como el emplazamiento alterno para organizar el torneo. Uruguay y México, que también se levantaban como opciones, finalmente apoyaron a Colombia. Ante la liberación del dirigente dos días después, la Conmebol reunió a sus afiliados en Buenos Aires para tomar una decisión. El torneo tenía muchas contras.

“Llevarse la Copa es negarnos la solidaridad de los países hermanos, es quitarnos el apoyo internacional a nuestros esfuerzos y lucha por alcanzar la paz. Yo me niego a creer que la Confederación esté lista para darse ese lujo”, dijo el presidente Pastrana en un mensaje televisado. “ Quitarle a Colombia la Copa es el peor de los atentados” , sentenció.

Finalmente, el torneo tomó rumbo. “Las FARC liberaron finalmente a Mejía 72 horas después de su secuestro porque querían ver la Copa América. Ellos se equivocaron. Fueron momentos de mucha tensión. Decidí finalmente hacer la Copa a pesar de la deserción de Argentina, con las garantías que recibimos del presidente (de Colombia, Andrés) Pastrana”, contó el ya fallecido Nicolás Leoz, entonces presidente de la Conmebol, en una entrevista a AFP en el 2013.

Costa Rica y Honduras se unieron a los países sudamericanos en reemplazo de Argentina y Canadá, que venía de ganar la Copa Oro. Además, Brasil y Chile no fueron con sus principales figuras. Desde el 11 de julio el torneo se llevó a cabo y Colombia salió campeón al vencer por 1-0 a México en la final, con el gol de Iván Ramiro Córdoba.

