DT







Colombia vs. Brasil EN VIVO vía DirecTV Sports: Cetre marcó el 1-0 con este terrible cabezazo por el Preolímpico Sub 23 [VIDEO] El mediocampista Edwuin Cetre convirtió el 1-0 en el duelo entre Colombia vs. Brasil por la fecha 1° del cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020. El volante consiguió el gol con un potente cabezazo en el estadio Alfonso López de Bucaramanga