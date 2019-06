Colombia vs. Paraguay: mira la mano en el área que no fue sancionada por Víctor Hugo Carrillo | VIDEO En el partido por la tercera jornada del Grupo B entre Colombia vs. Paraguay, a los 27', el balón impactó en la mano de Derlis González; sin embargo, Víctor Hugo Carrillo no sancionó penal

Colombia vs. Paraguay: mira la mano en el área que no fue sancionada por Víctor Hugo Carrillo | VIDEO