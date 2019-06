Colombia vs. Qatar: Mina anotó, pero el árbitro anuló el gol por offside | VIDEO Antes de los cinco minutos, el defensa Yerry Mina había desatado la euforia tras marcar el 1-0 parcial en el Colombia vs. Qatar, por Copa América. No obstante, todo fue invalidado por fuera de juego de Roger Martínez

La definición de cabeza de Yerry Mina en el Colombia vs. Qatar. (Video: América TV)