Colombia vs. Venezuela EN VIVO vía DirecTV Sports: Carrascal marcó el empate 1-1 por el Preolímpico Sub 23 [VIDEO] El mediocampista de River Plate Jorge Carrascal marcó el empate 1-1 en el duelo entre Colombia vs. Venezuela por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020. El tanto llegó inmediatamente después del 1-0 de Jan Hurtado