¿A qué hora juega Colombia vs. Bolivia HOY? La selección colombiana recibirá a Bolivia por las Eliminatorias 2026 en Barranquilla, con la finalidad de sumar tres puntos que lo metan directamente en la siguiente Copa del Mundo, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Néstor Lorenzo mantiene la base en su convocatoria y de la mano de Luis Díaz y James Rodríguez, espera celebrar la clasificación.

Por otro lado, Bolivia viaja con la ilusión de robarle puntos a los cafeteros, ya que, se encuentra peleando punto a punto con Venezuela el puesto para el repechaje. Una victoria o empate, los mantendría en la disputa.

La Conmebol designó los horarios del partido entre la selección Colombia y Bolivia, y acá te contamos todos los detalles, según el país y región en el cual te encuentres.

Repasa los horarios en el que juega Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

¿Cuándo juega Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre del 2025 en el estadio Metropolitano.

¿A qué hora juega Colombia vs. Bolivia HOY?

La hora del partido entre Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 está programado para las 6:30 de la noche en horario colombiano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 5:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (jueves 4 de septiembre)

📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!



Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025

¿Dónde juega Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas

El partido de Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará en el Estadio Roberto Meléndez, que es un escenario para la práctica del fútbol y el atletismo en Barranquilla, Colombia. Fue inaugurado el 11 de mayo de 1986, sustituyendo al estadio Municipal como principal escenario para la práctica del fútbol y como sede del Junior de Barranquilla.