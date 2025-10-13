La selección Colombia vuelve a la acción con un partido que promete emociones. Colombia enfrenta a Canadá este martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey. Aquí te contamos a qué hora se juega, por qué canal va y cómo verlo EN VIVO desde todo el país.

A qué hora juega Colombia vs Canadá en Bolivia

El encuentro entre Colombia y Canadá está programado para este martes 14 de octubre de 2025 a las 7:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Red Bull Arena, ubicado en New Jersey, Estados Unidos .En otros países, el horario será el siguiente: 21:00 en Chile y Paraguay, 19:00 en Perú, y 20:00 de New Jersey (Estados Unidos).

Hora del partido de Colombia vs. Canadá por amistoso FIFA y en qué canales ver el partido EN VIVO. / LUIS ACOSTA

Dónde ver EN VIVO, Colombia vs Canadá

El duelo será transmitido por Gol Caracol y RCN, señal oficial de la selección Colombia, y también estará disponible en streaming a través de Caracol Play. Podrás seguir todas las jugadas, goles y reacciones en directo desde cualquier dispositivo. Además, en El Comercio podrás seguir el amistoso a través del minuto a minuto.

