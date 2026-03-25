La selección Colombia vuelve a la acción con un partido que promete emociones. Colombia enfrenta a Croacia este jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Florida (Estados Unidos). Aquí te contamos a qué hora se juega, por qué canal va y cómo verlo EN VIVO desde todo el país.

A qué hora juega Colombia vs Croacia por partido amistoso

El encuentro entre Colombia y Croacia está programado para este jueves 26 de marzo del 2026 a las 6:30 p.m. (hora colombiana) en el Camping World Stadium, ubicado en New Florida, Estados Unidos.

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 8:30 p.m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7:30 p.m.

España: 12:30 a.m del viernes 27

Hora del partido de Colombia vs. Croacia por amistoso FIFA y en qué canales ver el partido EN VIVO. / RAUL ARBOLEDA

Dónde ver EN VIVO, Colombia vs Croacia

El duelo será transmitido por Gol Caracol y RCN, señal oficial de la selección Colombia, y también estará disponible en streaming a través de Caracol Play. Podrás seguir todas las jugadas, goles y reacciones en directo desde cualquier dispositivo. Además, en El Comercio podrás seguir el amistoso a través del minuto a minuto.

Colombia vs Croacia: fecha, hora y canal TV