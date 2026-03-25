La selección Colombia vuelve a la acción con un partido que promete emociones. Colombia enfrenta a Croacia este jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Florida (Estados Unidos). Aquí te contamos a qué hora se juega, por qué canal va y cómo verlo EN VIVO desde todo el país.
A qué hora juega Colombia vs Croacia por partido amistoso
El encuentro entre Colombia y Croacia está programado para este jueves 26 de marzo del 2026 a las 6:30 p.m. (hora colombiana) en el Camping World Stadium, ubicado en New Florida, Estados Unidos.
- Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 8:30 p.m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 6:30 p.m.
- México: 5:30 p.m.
- Estados Unidos (Miami): 7:30 p.m.
- España: 12:30 a.m del viernes 27
Dónde ver EN VIVO, Colombia vs Croacia
El duelo será transmitido por Gol Caracol y RCN, señal oficial de la selección Colombia, y también estará disponible en streaming a través de Caracol Play. Podrás seguir todas las jugadas, goles y reacciones en directo desde cualquier dispositivo. Además, en El Comercio podrás seguir el amistoso a través del minuto a minuto.
Colombia vs Croacia: fecha, hora y canal TV
- Partido: Colombia vs Croacia
- Competencia: Amistoso Internacional 2026
- Fecha: Jueves 26 de marzo
- Hora: 18:30 (hora de Colombia)
- Estadio: Camping World Stadium (Florida)
- Transmisión: Gol Caracol y RCN / Streaming: Caracol Play