La selección colombiana enfrentará a Francia por el partido amistoso de fecha FIFA este domingo 29 de marzo del 2026 en el estadio Northwest. Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan de una dura derrota ante Croacia por 2-1, mientras que la selección francesa venció a Brasil por 2-1 siendo muy superiores de la mano de Kylian Mbappé y el Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Revisa a qué hora juegan y en qué canales transmiten el amistoso.

¿A qué hora juega Colombia vs Francia por partido amistoso FIFA 2026?

El partido de Colombia vs Francia por amistoso FIFA empieza a las 2:00 AM de Colombia y 2:00 PM de Perú este domingo 29 de marzo del 2026 en el estadio Northwest.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
  • Hora en España: 8:00 PM
Horarios y canales TV para ver el partido de Colombia vs Francia este domingo 29 de marzo del 2026 en el estadio Northwest por amistoso FIFA 2026.
¿En qué canal TV ver Colombia vs Francia por partido amistoso FIFA 2026?

El partido de Colombia vs Francia será transmitido a través de Gol Caracol, RCN y Caracol TV en Colombia. En Estados Unidos, la transmisión del amistoso FIFA va a través de Telemundo y UNIVERSO.

Hora y canal TV para ver Colombia vs Francia por partido amistoso FIFA 2026

  • Fecha: Domingo 29 de marzo del 2026.
  • Partido: Colombia vs Francia
  • Horario: 2:00 PM hora de Colombia.
  • Canal: Gol Caracol, RCN y Caracol TV.
  • Estadio: Northwest.
Colombia vs Francia este domingo 29 de marzo del 2026 en el estadio Northwest por amistoso FIFA 2026.
Alineaciones de Colombia vs Francia

  • Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.
  • Francia: Lucas Chevalier; Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga; Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Desire Doué y Marcus Thuram.
VIDEO RECOMENDADO
Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.


