Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Kansas City. Los cafeteros clasificaron a la siguiente ronda liderando su grupo, tras obtener 2 victorias y 1 empate ante Portugal, por otro lado, el equipo africano clasificó como uno de los mejores terceros y espera dar el batacazo esta noche. ¿A qué hora juega la selección Colombia HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Colombia y Ghana desde el Estadio Kansas City, este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Colombia vs. Ghana HOY por Mundial 2026?

El partido Portugal vs. Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 20:30 PM (hora colombiana) y 19:30 PM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Colombia vs. Ghana

Perú: 20:30

Colombia: 20:30

Ecuador: 20:30

Argentina: 22:30

Uruguay: 22:30

Brasil: 22:30

Paraguay: 22:30

Chile: 21:30

Venezuela: 21:30

Bolivia: 21:30

México: 19:30

Estados Unidos: 21:30 (GMT-4), 20:30 (GMT-5), 19:30 (GMT-6), 18:30 (GMT-7) y 17:30 (GMT-8).

España: 3:30 (sábado 4 de julio)

Guatemala: 19:30

Nicaragua: 19:30

Costa Rica: 19:30

Panamá: 19:30

Honduras: 19:30

Puerto Rico: 19:30

República Dominicana: 19:30

Canales TV que transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO por Mundial 2026

El Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de Caracol TV, RCN, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+ en Colombia por señal abierta, cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Colombia será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de la selección colombia se podrá ver por televisión en RTVE La 1, DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Colombia vs. Ghana será transmitido ONLINE por Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.